현대로템, 철도 SW 개발환경 고도화… 美 윈드리버와 협력

SDV 활용… 디지털 전환 추진

현대로템은 미국 소프트웨어 개발 전문기업 윈드리버와 협력해 클라우드 기반 개발 플랫폼인 'WRSD(Wind River Studio Developer)'를 활용한 철도 소프트웨어(SW) 개발 환경을 구축한다고 9일 밝혔다.

WRSD는 가상화된 개발 환경을 제공해 생산성과 품질을 높이고 개발 기간을 단축할 수 있는 최신 플랫폼이다. 이를 통해 설계 단계부터 시험·검증·배포까지 연속 업무를 신속하고 반복적으로 수행할 수 있다. 또 개발자가 클라우드 환경에서 동시에 참여해 여러 프로젝트를 병행할 수 있다.



현대로템 의왕 본사 및 연구소 전경. 현대로템 제공 AD 원본보기 아이콘

현대로템은 이번 협력을 계기로 차량 기능을 하드웨어(HW)에서 소프트웨어 중심으로 전환하는 'SDV(Software Defined Vehicle)' 개념을 철도 차량 개발에도 적용한다는 계획이다. 이를 통해 설계 효율성과 납품 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

회사는 국산화에 성공한 한국형 열차제어시스템(KTCS)을 비롯해 열차제어모니터링시스템, 통합방송시스템, 추진장치, 보조전원장치, 배터리시스템 등 주요 기술에 새 개발 환경을 적용해 내년부터 본격 활용할 방침이다.

현대로템 관계자는 "철도차량 설계부터 검증·유지보수에 이르기까지 전 생애주기에서 고도화된 서비스 역량을 갖추게 될 것"이라며 "고객 요구에 신속하고 유연하게 대응할 수 있도록 SDV 기술 확대를 이어가겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



