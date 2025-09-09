본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

콘진원, APEC 기념 AI 영상 공모전 개최

이종길기자

입력2025.09.09 13:45

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국문화와 AI 융합한 창작물 모집

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 기념해 'APEC AI 영상 콘텐츠 공모전'을 연다. ▲미디어아트·단편영화 등 영상 일반 ▲K팝 스타일 뮤직비디오 두 부문으로 진행한다. 각 부문에서 중복 응모는 불가하며, 수상작 열여섯 편을 선정한다. 국내 생성형 AI 플랫폼(딥브레인AI, 캐럿 등)을 활용한 참가자 선착순 500명에게는 이용료 최대 10만원을 지원한다.


'APEC AI 영상 콘텐츠 공모전' 포스터

'APEC AI 영상 콘텐츠 공모전' 포스터

AD
원본보기 아이콘

주제는 'APEC의 핵심 가치와 한국 고유문화의 재해석'이다. '연결·혁신·번영'을 기반으로 신라 설화, 경주 문화유산, 한글 등을 현대적으로 풀어내야 한다. 개인 또는 4인 이하 팀으로 참여할 수 있으며, 만 18세 이상 국내외 창작자라면 누구나 응모가 가능하다. 작품 길이는 영상 일반 부문 25분, 뮤직비디오 부문 1분 30초~3분이다. 일정 수준 이상의 AI 기술이 반드시 반영돼야 한다. 접수 기간은 22일 오전 11시까지다.

수상작은 인천국제공항 제1터미널 지하 'K-컬처 뮤지엄'에서 특별 전시로 공개된다. 참가 방법, 제출 서류 등 세부 내용은 한국콘텐츠진흥원 또는 공식 누리집에서 확인할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장 [단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장

새로운 이슈 보기