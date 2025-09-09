가천대 과학영재교육원, 내년 신입생 모집…9월15~29일

가천대학교 부설 과학영재교육원이 2026학년도 신입생을 오는 15일부터 29일까지 모집한다. 모집 대상은 초등심화 과정과 중등 과정이다.
초등심화 과정은 서울·경기 지역 현재 초등학교 3~5학년을 대상으로 하며, 교육청 지정 영재학급, 과기정통부 지정 과학영재교육원을 수료했거나 선교육 과정을 이수한 학생이 지원할 수 있다.
또 온라인 공동 선교육을 마친 학교 밖 청소년도 원장의 추천을 받아 응시할 수 있다.
중등 과정은 중1 대상의 중등 심화 과정과 중2 대상의 사사 연구 과정이다.
가천대학교 과학영재교육원이 초등심화과정 수업을 하고 있다. 가천대학교 제공
중등 심화 과정은 융합 물리, 융합 반도체, 융합수학, 융합 생명, 융합의과학 등 5개 분야에서 각 12명 내외다. 사사 연구 과정은 현재 가천대 중등 사사 과정 수료 예정인 서울·경기·인천 지역 학생만 지원할 수 있다.
가천대 과학영재교육원은 과학기술정보통신부 지정 국가 과학영재교육원으로, 창의적 과학 인재 발굴과 육성을 위한 교육을 수행하고 있다.
서순민 가천대 과학영재교육원장은 "다양한 분야에서 창조적 혁신을 주도할 과학 인재가 역량을 발휘할 수 있도록 최적의 교육 환경을 제공하겠다"며 "숨은 과학영재 발굴과 육성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>