골목시장서 어묵 파티… 부산 장림골목시장 어묵대축제 연다

전통시장에 활력, 소비 촉진 릴레이

부산 사하구 장림골목시장이 전통시장의 맛과 흥을 담은 축제를 연다.

부산시는 오는 11일부터 13일까지 사흘간 오후 3시부터 밤 9시까지 '장림골목시장 어묵대축제'를 개최한다고 알렸다.

이번 행사는 경기침체와 소비 위축으로 어려움을 겪는 전통시장에 활력을 불어넣고 상인들의 매출 증대와 새로운 고객층 확보를 돕기 위해 마련됐다. 단순한 할인 행사를 넘어 시장 특색을 반영한 체험형 프로그램을 통해 방문객에게는 합리적 구매와 색다른 경험을, 상인들에게는 실질적 매출 효과를 기대할 수 있도록 기획됐다.

장림골목시장은 지난해부터 부산 향토 먹거리인 '어묵'을 특화 상품으로 개발해 왔고 이번 축제를 통해 성과를 선보인다. 행사 기간 동안 어묵 요리 시식과 어묵 만들기 체험, 매일 최대 1만원 할인쿠폰 배포, 경품 이벤트, 야간 포차촌, 유명 가수 공연 등 다채로운 프로그램이 진행된다.

축제장에서는 10여종의 어묵을 저렴하게 맛볼 수 있고 어린이들은 직접 어묵을 만들어 가져가는 체험 프로그램에 참여할 수 있다. 행사 점포에서 1만5000원 이상 구매 시 사용할 수 있는 1만원 할인쿠폰이 매일 제공된다. 같은 금액 이상의 영수증으로 참여할 수 있는 경품 이벤트에서는 냉장고, 정육 세트, 어묵 세트 등이 준비돼 있다. 안주 1만원 이상 구매 고객에게는 무료 맥주 쿠폰도 제공돼 시원한 맥주와 함께 야간의 흥겨운 분위기를 즐길 수 있다.

시장 곳곳에서는 해학과 장단이 어우러진 '꼴목이 부부 공연' 순회 무대가 열리고, 미스터트롯 출신 가수의 특별 무대도 마련된다. 주민들이 직접 참여하는 '장림골목시장 노래자랑'은 경품과 함께 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

시는 이번 행사를 계기로 장림골목시장이 부산을 대표하는 어묵 특화 전통시장으로 도약하길 기대하고 있다. 또 전통시장별 특화 축제를 통해 상인들의 활력을 높이고 성장 기반을 다져나갈 계획이다.

이번 행사는 지난 8월 국제시장에서 열린 '도떼기 거리 페스타'에 이어 두 번째 판매촉진 행사로 오는 10월 해운대구 반여2동 시장의 '반여·할인·맥주 페스티벌'까지 이어지는 전통시장 판매촉진 릴레이의 하나다.

김봉철 부산시 디지털경제실장은 "장림골목시장은 어묵 특화시장으로 기대가 큰 만큼 이번 축제를 통해 상인들의 매출 증대와 소비 진작에 실질적 도움이 될 것으로 기대한다"며 "시민과 관광객 모두에게 맛과 흥, 즐길 거리를 동시에 선사하는 전통시장 축제로 자리매김하길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>