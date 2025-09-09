본문 바로가기
"값진 희생 보답" … 마산합포구, 6·25전쟁 무공훈장 미 수여자 훈장 전수

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.09 13:40

경남 창원특례시 마산합포구는 9일 6·25전쟁 당시 뛰어난 공적을 세운 故 이덕봉 님의 유가족에게 화랑무공훈장을 전수했다.

무공훈장은 전투에 참여해 헌신과 용기를 가지고 탁월한 능력을 발휘해 뚜렷한 무공을 세운 유공자에게 수여하는 훈장이다. 故 이덕봉 병장은 지난 6·25전쟁 당시 빛나는 공적으로 훈장 수여가 결정되었으나 전쟁의 여파로 70여 년의 세월 동안 훈장을 전달받지 못했었다.


이번 전수식에서 자녀 이태수 씨는 "비록 아버님께서 지금은 고인이 되셨지만 늦게나마 나라를 위해 목숨을 바쳐 싸우셨던 아버님의 명예를 되찾아주셔서 감사드린다"며 "오늘 전수받은 훈장을 아버님의 영전에 전해드리도록 하겠다"라고 말했다.

서호관 마산합포구청장은 "지금 우리가 누리고 있는 자유는 국가를 위해 헌신한 유공자분들의 값진 희생 덕분"이라며 "앞으로도 국가에 기여한 유공자분들의 올바른 예우를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
