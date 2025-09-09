화성시, 다자녀가정 공용주차장 이용시 '자동감면제' 도입

다자녀앱카드에 차량번호 등록하면 자동 할인

경기도 화성시는 다자녀가정의 공영주차장 이용 편의성을 높이기 위한 자동감면제를 시행한다고 9일 밝혔다.

현재 시는 2자녀 이상 다자녀가정에 '맘애좋은 화성다자녀카드'를 발급, 67개 공영주차장 이용 시 주차 요금의 50%를 감면하는 등 우대 혜택을 제공하고 있다.

이번 자동감면제는 기존 할인 방식의 불편을 대폭 개선한 것이다. 지금까지는 주차요금을 감면받으려면 직접 관제센터 직원을 호출한 뒤 현장에서 다자녀카드를 제시해야 했다.

반면 개선된 시스템은 다자녀가정이 '경기똑D'앱에 차량번호만 등록하면 별도의 직원 호출이나 실물 카드 제시 없이 공영주차장 이용 시 자동으로 할인을 받을 수 있다. 카드 신규 발급 시에는 선택사항 항목을 체크하고 차량번호를 등록하면 된다.

시는 매달 29일까지 등록된 차량에 대해서 익월 1일부터 자동 감면을 적용한다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



