이민근 안산시장 "찾아가 듣겠다"…'현답버스' 운영 개시

25개 지역 방문…지역 현안 주민과 소통

이민근 경기도 안산시장이 '찾아가는 시정' 행보를 본격화한다.

이민근 안산시장이 주요 현안에 대해 직접 주민들을 찾아가 소통하기 위해 마련한 '현답버스'에 오르고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

안산시는 이 시장과 담당 공무원이 관내 25개 동 현안을 직접 찾아가 주민 의견을 청취하고 해결책을 모색하는 현장 소통 프로그램 '현답버스'를 본격적으로 가동한다고 9일 밝혔다.

이 시장은 이를 위해 8일 시청 앞에서 출정식을 열고 "25개 동을 직접 찾아가 시민 불편과 요구를 듣고 이를 즉각적인 변화로 연결하겠다"고 밝혔다.

'현답버스'는 관공서를 벗어나 주민 곁으로 찾아가 불편 사항을 듣고 현장에서 해결 가능한 사안은 즉시 답을 제시하는 열린 행정 모델이다.

'현답버스'는 9일부터 약 두 달간 운영된다. 첫 일정은 본오1동 해란공원에서 열리는 실내 수영장 건립 관련 주민 간담회로 시작했다. 이어 ▲본오3동 상록수역 앞 완충녹지 점검 ▲사이동 거주자 우선 주차제 도입 방안 논의 ▲호수동 고잔신도시 학원가 안전한 통학버스 운영 등 제안된 주민 의견을 토대로 시 전역을 순회하며 주민과 소통할 예정이다.

이 시장은 "즉시 해결할 수 있는 사안은 현장에서 곧바로 실행하고, 추가 검토가 필요한 사안은 관계 부서와 협의해 최선의 대안을 마련해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>