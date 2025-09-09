경찰, 인천시청 압수수색…유정복 대선 경선때 '공무원 동원 의혹'

국민의힘 대선 경선 후보였던 유정복 인천시장의 선거캠프에서 공무원이 활동했다는 의혹과 관련해 경찰이 강제 수사에 착수했다.

인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 9일 오전 인천시청 본관의 정무수석실, 홍보수석실, 홍보기획관실, 소통비서관실, 영상편집실, 기록물관리실 등 6곳을 압수 수색을 했다. 경찰은 수사관 20여명을 투입해 인천시 임기제 공무원 출신 인사들의 공직선거법 위반 혐의와 관련한 서류와 컴퓨터 등을 확보한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "인천시청에서 압수수색을 진행한 것은 맞다"며 "구체적인 사안은 밝힐 수 없다"고 말했다.

9일 경찰이 인천시청 압수수색을 마친 뒤 압수품을 들고 이동하고 있다. 연합뉴스

A씨 등 인천시 전·현직 공무원 10명은 지난 4월 공무원 신분을 유지하면서 국민의힘 경선 후보였던 유 시장을 수행하거나 행사 개최 등을 지원한 혐의를 받고 있다.

이들은 유 시장이 같은 달 9일 대선 출마를 선언할 날 사직서를 냈으나, 통상 사직서를 수리하려면 2주 이상이 걸리기 때문에 공무원 신분으로 선거운동을 한 셈이다. 공직선거법은 당내 경선 과정에서 국가공무원과 지방공무원의 선거 운동을 금지하고 있다.

앞서 시민단체 인천평화복지연대는 공무원 10명 중 상당수가 사표를 냈으나 퇴직 처리가 되지 않은 상태로 캠프에서 활동하면서 사실상 불법 선거 운동을 했다는 의혹을 주장했다. 또 이들 가운데 일부는 논란이 일자 인천시로 복귀해 사직 철회 요청서를 내기도 했다며 수사 의뢰 진정서를 경찰에 제출했다.

인천시선거관리위원회에도 관련 의혹을 확인해달라는 조사 요구서를 접수했다. 이후 선관위는 공직선거법 위반 혐의로 A씨 등 공무원 3명과 캠프 관계자 3명을 경찰에 고발했다.

경찰은 유 시장이 앞서 회장직을 맡았던 국민의힘 시도지사협의회 홍보에 공무원을 동원했다는 시민단체의 고발에 대해서도 수사를 이어가고 있다.

인천평화복지연대는 "지난해 7∼9월 전 대변인이 협의회 보도자료를 기자들에게 여러 차례 배포했고, 이 중 하나는 담당자가 인천시 비서관으로 된 인천시 명의 공식 보도자료였다"며 "이는 공무원이 정당 업무를 한 지방공무원법 위반 행위"라며 경찰에 고발했다.

유정복 인천시장이 14일 서울 영등포구 국민의힘 당사에서 제21대 대통령선거 경선 후보자 등록 접수를 하고 있다. 2025.4.14 유정복 후보 선거캠프





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



