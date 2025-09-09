본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

풀리오, 풍성한 혜택 담은 ‘올 추석엔, 마음까지 풀리오’ 프로모션 개최

정진기자

입력2025.09.09 13:25

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

- 10월 2일까지 풀리오 공식몰 단독으로 진행···풀리오 전 제품 최대 50% 할인
- 추석 용돈 랜덤 뽑기, 20만 원 쿠폰팩, 경품 이벤트, 0원 래플 등 풍성한 구매 혜택 마련

풀리오가 ‘올 추석엔, 마음까지 풀리오’ 프로모션을 개최한다.

풀리오가 ‘올 추석엔, 마음까지 풀리오’ 프로모션을 개최한다.

AD
원본보기 아이콘

프리미엄 홈케어 브랜드 풀리오가 다가오는 추석을 맞아 10월 2일까지 '올 추석엔, 마음까지 풀리오' 프로모션을 개최한다.


풀리오 공식몰 단독으로 진행되는 이번 프로모션은 풀리오 인기 제품을 보다 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 실용적인 혜택과 특별한 이벤트를 중심으로 구성했다. 행사 기간 동안 풀리오 인기 제품을 최대 50% 할인하며, 하루 한 번 참여 가능한 추석 용돈 랜덤 뽑기(최대 1만 원) 이벤트를 통해 추가 혜택도 제공한다. 여기에 20만 원 쿠폰팩까지 더해져 더욱 합리적으로 추석 선물을 장만할 수 있다.

다채로운 경품 이벤트도 준비했다. ▲60만 원 이상 구매 고객에게는 호텔 숙박권(1명) ▲30만 원 이상 구매 고객에게는 인바디 체중계(3명) ▲20만 원 이상 구매 고객에게는 백화점 상품권(10만 원권, 10명)을 선물한다. 제품을 한 번이라도 구매하면 금액과 상관없이 '0원 래플 이벤트'에 자동 응모되며, 추첨을 통해 ▲넥풀러 목 어깨 홈케어(1명) ▲프리미엄 마사지 매트(1명)를 받을 수 있다. 이외에도 3만 원 이상 구매 고객에게 추석 전용 쇼핑백을 선착순으로 증정하고, 매주 수요일 정오부터 오후 4시까지 타임세일 특가 이벤트를 병행한다.


풀리오 관계자는 "민족 대명절 추석을 맞아 소중한 사람들에게 감사의 마음을 전할 수 있도록 프로모션을 준비했다"며, "풀리오와 함께 바쁜 일상으로 지친 몸과 마음을 충전하고, 따뜻한 정을 나누는 풍성한 한가위가 되길 바란다"고 말했다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장 [단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장

새로운 이슈 보기