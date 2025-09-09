용인시 "지하공간 작업자 안전 지킨다"…'카나리아 프로젝트' 착수

밀폐공간 유해가스 실시간 원격감지시스템 구축

실시간 모니터링 통해 위험시 출입차단·자동환기

경기도 용인시가 맨홀 등 지하공간 작업자의 안전사고를 예방하기 위한 이른바 '카나리아 프로젝트'를 시작한다.

이 사업은 과거 광부들이 지하 작업 중 위험을 감지하기 위해 유해가스에 민감한 카나리아를 활용한 것에서 착안한 것으로, 상수도 맨홀 등 밀폐공간 내 유해가스를 실시간으로 감지해 작업자 안전을 확보하는 것이다.

시는 작업자들의 안전을 위해 5000만원을 투입해 상황실 시스템을 구축하고 작업장 5곳에 환기시스템 구축 시범사업을 추진, 전국 최초로 사물인터넷(IoT) 기반 밀폐공간 유해가스를 실시간으로 감지하는 체계를 구축했다.

시는 상도 맨홀 내부에 다종의 유해가스 측정기를 설치하고, 사무실에서 실시간 모니터링을 통해 위험 상황 발생 시 즉각 확인하여 경보를 발령한다. 경보 발생 시 현장에서는 경고등으로 출입을 차단하고, 환기팬을 이용해 밀폐공간 내 유해가스를 자동으로 제거할 수 있는 시스템을 구축하게 된다.

시 관계자는 "이 프로젝트는 지하공간 작업자들의 생명을 지킬 수 있는 안전 시스템이 될 것"이라며 "업자의 안전은 물론 시민의 안전을 위한 예방 중심 도시로 거듭날 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



