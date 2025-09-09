본문 바로가기
광주 수능 지원자 1만7,731명…‘사탐런’ 뚜렷

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.09 14:13

재학생 늘고 졸업생 감소 대비 분명
사회·과학탐구 혼합 선택자 13.3%
생활과윤리·사회문화·생명과학Ⅰ 집중

광주지역 수능 지원자가 1만7,731명으로 전년보다 5.3% 늘어난 가운데 자연계열 학생들이 과학탐구 대신 사회탐구 과목을 선택하는 이른바 '사탐런' 현상이 두드러지게 나타났다.

광주시교육청 전경.

광주시교육청은 2026학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 결과 1만7,731명이 지원했다고 9일 밝혔다. 이는 지난해보다 885명(5.3%) 증가한 수치다.


재학생은 1만2,658명(71.4%)으로 974명 늘었고, 졸업생은 4,243명(23.9%)으로 177명 줄었다. 검정고시 등 기타 지원자는 830명(4.7%)이다.

영역별로는 국어에서 '화법과작문' 1만2,730명(71.8%), 수학은 '확률과통계'가 9,019명(50.9%)으로 가장 많이 선택했다. 사회탐구는 생활과윤리·사회문화가 각각 6,000여명으로 많았고, 과학탐구는 생명과학Ⅰ(3,660명), 지구과학Ⅰ(3,510명)이 뒤를 이었다.


특히 사회·과학탐구를 각각 1과목씩 선택한 수험생은 2,357명(13.3%)으로 전년(9.7%)보다 늘어 '사탐런' 현상이 심화한 것으로 나타났다.


시교육청은 내신 성적이 좋은 학생은 학생부 교과·종합전형을, 졸업생은 정시를 중심으로 전략을 세울 것을 권고했다. 또 수능 대비는 기출문제와 EBS 교재 반복 학습, 실전 모의고사 훈련을 강조했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
