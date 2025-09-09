남양주시, 카카오와 지역 활성화 협력…"체감도 높은 맞춤형 지원 총력"

6월 카카오·道·LH와 디지털 허브 건립 투자 유치 협약 체결

12월까지 카카오 디지털 플랫폼 활용 다양한 상권 지원사업 진행

주광덕 시장 "긴밀한 협력 통해 지역 경제 회복·성장 뒷받침할 것"

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 8일 호평평내행정복지센터 다목적홀에서 '카카오 프로젝트 단골 - 찾아가는 지역 상권 활성화 사업' 추진 관련 업무 협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

협약 체결 후 기념사진을 촬영하고 있는 각 상인회 및 기관 대표자들(왼쪽부터 소진공 김상목 경기북부지역본부장, ㈜카카오 박혜선 ESG동반성장 이사, 쉬고거리상인회 한광석 회장, 남양주장현전통시장상인회 안계창 회장, 호평상인회 최영동 회장, 사단법인 함께만드는세상 김문숙 센터장). 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 지역 상권의 디지털 전환 맞춤형 지원사업 추진을 위해 ㈜카카오와 소상공인시장진흥공단, (사)함께만드는세상이 손을 잡았고, 남양주시가 행정 지원을 통해 사업의 원활한 추진에 적극 협력키로 했다.

이날 협약식에는 남양주장현전통시장, 쉬고거리상점가, 호평상점가 등 3개 상권 상인회장을 비롯해 카카오 ESG 동반성장 이사, 소진공 경기북부지역본부장, (사)함께만드는세상 사회적금융센터장, 시 지역경제과장 등 각 기관 관계자들이 참석했다.

이번 사업은 지난 6월 남양주시와 카카오, 경기도, 한국토지주택공사(LH)가 체결한 '카카오 AI 기반 디지털 허브 건립 투자 유치 협약'을 바탕으로 추진되는 지역 상생·사회공헌 실천의 첫 걸음사업이다.

지난달 카카오는 소진공과 함께 상권 현장점검을 거쳐 남양주장현전통시장, 쉬고거리상점가, 호평상점가를 사업 대상지로 선정했다.

선정된 상권의 상인들은 △단골고객에게 가게 소식을 전달하는 '카카오톡 채널 운영' △카카오맵·카카오톡 스토어·카카오톡 예약하기 등 서비스 활용을 위한 1:1 맞춤형 역량 강화 교육 △온·오프라인 마케팅 지원 △지역 상권 축제 연계 홍보 등 마케팅 실행 지원을 받게 된다.

특히 점포당 연 30만원, 상권당 연 300만원 규모의 카카오톡 채널 광고 메시지 발송 지원금도 제공된다.

남양주시 3개 상권 상인회장과 각 기관 대표자들이 협약서에 서명하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

주광덕 시장은 "산업생태계 대전환과 함께 지역 경제 성장을 위한 맞춤형 지원과 디지털 전환 기반 마련이 무엇보다 중요하다"며 "이번 사업이 힘든 시기를 겪고 있는 상인들과 지역 상권에 실질적인 활력을 더하는 계기가 될 수 있도록 긴밀한 협력과 지원에 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

시와 카카오는 향후 지역 상권 활성화를 위해 다양한 협력 방안을 마련해 나갈 예정이다.

한편, 3기 신도시 왕숙 도시첨단산업단지에 조성될 카카오 디지털 허브는 연면적 9만 2000㎡ 규모에 이르며, 2029년 완공을 목표로 하고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



