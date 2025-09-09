김포시, 강릉시 가뭄 극복 위해 '금빛수' 1만병 지원

경기 김포시(시장 김병수)는 최근 심각한 가뭄으로 급수난을 겪고 있는 강릉시에 병입 수돗물 '금빛수' 1만병을 9일에 긴급 지원한다고 밝혔다.

금빛수 강릉시 지원. 김포시 제공

이번 지원은 가뭄 장기화로 식수 확보에 어려움을 겪고 있는 강릉시민들을 돕기 위한 것으로, 김포시는 상생과 연대의 관점에서 병입수 지원을 결정하고 신속한 공급 체계를 가동했다.

지원된 병입수는 김포시 맑은물사업본부에서 생산한 '금빛수'로, 위생적인 공정을 거쳐 병에 담은 수돗물이다. 품질 기준을 엄격히 준수해 생산되고 있으며, 평상시에는 재난 대비 비축용, 행사 음용수 등으로 활용되고 있다.

김포시에서 지원한 금빛수는 강릉시청을 통해 취약계층, 급수 곤란 지역 등에 우선 배부될 예정이다. 김포시는 앞으로도 재난 상황 발생 시 타 지자체와의 협력을 강화하고, 공공 상수도 자원의 공익적 활용 방안을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.

조재국 김포시 맑은물사업본부장은 "강릉시의 가뭄 상황에 깊은 공감과 우려를 표하며, 금빛수가 조금이나마 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 상호 협력과 연대를 통해 재난 대응에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



