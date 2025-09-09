한국주택금융공사, 부산 취약계층 주거환경 개선 위해 기부금 전달

한국주택금융공사(HF, 사장 김경환)는 9일 부산사회복지공동모금회(회장 이수태)에 'HF 클린하우스' 활동 기부금 8000만원을 전달했다.

HF 클린하우스는 근로를 희망하는 기초생활수급자 등 자활인력이 참여해 취약계층의 주거환경을 청소·방역으로 개선하는 사회공헌 프로그램이다.

한국주택금융공사가 부산사회복지공동모금회에 'HF 클린하우스' 활동 기부금 8000만원을 전달하고 있다. 한국주택금융공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 부산지역 사업에서는 252가구를 대상으로 작업이 진행되며, 공사의 기부금은 참여한 자활인력 인건비로 사용된다.

김경환 사장은 "이번 활동으로 취약계층 주거환경 개선과 자활인력 일자리 제공을 동시에 실현하게 돼 뜻깊다"며 "지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.

HF는 2020년부터 지난해까지 클린하우스 활동에 총 3억6200만원을 기부, 583명의 자활인력에게 일자리를 제공하고 1167가구의 주거환경을 개선했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



