본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

한국주택금융공사, 부산 취약계층 주거환경 개선 위해 기부금 전달

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.09 11:56

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국주택금융공사(HF, 사장 김경환)는 9일 부산사회복지공동모금회(회장 이수태)에 'HF 클린하우스' 활동 기부금 8000만원을 전달했다.


HF 클린하우스는 근로를 희망하는 기초생활수급자 등 자활인력이 참여해 취약계층의 주거환경을 청소·방역으로 개선하는 사회공헌 프로그램이다.

한국주택금융공사가 부산사회복지공동모금회에 'HF 클린하우스' 활동 기부금 8000만원을 전달하고 있다. 한국주택금융공사 제공

한국주택금융공사가 부산사회복지공동모금회에 'HF 클린하우스' 활동 기부금 8000만원을 전달하고 있다. 한국주택금융공사 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 부산지역 사업에서는 252가구를 대상으로 작업이 진행되며, 공사의 기부금은 참여한 자활인력 인건비로 사용된다.

김경환 사장은 "이번 활동으로 취약계층 주거환경 개선과 자활인력 일자리 제공을 동시에 실현하게 돼 뜻깊다"며 "지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.


HF는 2020년부터 지난해까지 클린하우스 활동에 총 3억6200만원을 기부, 583명의 자활인력에게 일자리를 제공하고 1167가구의 주거환경을 개선했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장 [단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

민생 머리 맞대는 여야…배임·고용·부동산 우선 테이블

새로운 이슈 보기