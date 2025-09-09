본문 바로가기
전통과 현대의 울림… 고령군, 대가야울림패 창단공연 ‘비상’ 성황

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.09 11:55

경북 고령군(군수 이남철)은 지난 7일 대가야문화누리 우륵홀에서 고령문화원 산하 문화단체 '대가야울림패'의 창단공연이 열렸다고 9일 전했다.


'비상(飛上)'을 부제로 마련된 이 공연은 대가야 전통 가락을 현대적으로 풀어낸 무대로 채워졌다.

대가야울림패가 전통의 울림으로 첫 비상을 알리고 있다. 고령군 제공

첫 무대인 모듬북 공연 '구름(雲)의 울림)'에서는 단장 이수점을 비롯한 17명의 출연자가 강렬한 북소리로 관객을 압도했다. 사회는 김은숙 씨가 맡아 유연한 진행으로 무대를 이끌었다.

행사장에는 이남철 군수, 이철호 군의회 의장, 신태운 문화원장 등 지역 인사들이 참석해 창단을 축하했다. 각 읍·면 풍물단 단장들도 함께 자리하며 지역 공동체적 의미를 더했다.


공연 후에는 단체 기념촬영과 대동놀이가 이어졌다. 관객과 출연자가 '대가야울림패!', '비상!'을 주고받으며 힘찬 첫걸음을 상징적으로 마무리했다.


군 관계자는 "창단공연이 보여준 전통과 현대의 울림이 지역 문화 발전의 원동력이 될 것"이라며 "대가야울림패가 앞으로 고령을 대표하는 풍물단체로 성장하길 기대한다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
