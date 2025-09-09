하나증권, 신규 비대면 고객에 '해외주식 웰컴 이벤트'

거래 수수료 면제, 미국주식 매수 쿠폰 등

하나증권은 생애 최초로 하나증권 계좌를 개설한 비대면 고객 대상으로 '해외주식 웰컴 이벤트'를 12월 말까지 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 이벤트는 하나증권 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 참여 가능하다. 첫 계좌를 개설한 고객 모두에게 미국주식 매수쿠폰 30달러와 1천원 상당의 팔란티어테크(PLTR) 소수점 주식이 지급된다. 미국주식 거래 수수료 6개월간 전액 면제, 미국달러 환전우대 6개월간 95%의 혜택도 함께 제공된다.

자세한 사항은 하나증권 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다. 단, 영업점을 방문해 계좌를 개설한 손님은 이번 이벤트 대상에서 제외된다.

조대헌 하나증권 디지털사업단 본부장은 "손님의 글로벌 투자 기회를 확대하고, 경쟁력 있는 금융 환경을 제공하기 위해 마련한 이벤트"라며 "앞으로도 손님 친화적 서비스와 차별화된 혜택을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



