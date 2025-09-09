엔씨소프트 'TL' 스팀 글로벌 서비스 아시아권역 확장

16일부터 순차적 업데이트

엔씨소프트의 다중접속역할수행게임(MMORPG) '쓰론 앤 리버티(TL)'가 글로벌 서비스 확장과 대규모 업데이트를 예고했다.

엔씨와 아마존게임즈는 오는 18일부터 스팀에서 서비스 중인 TL의 글로벌 서비스 지역을 아시아권역으로 넓힌다고 9일 밝혔다. TL 글로벌 버전은 한국어 텍스트와 목소리, 중국어(번체) 텍스트를 추가로 제공한다. '퍼플'을 통한 TL의 아시아권역 서비스는 기존대로 독립적으로 운영한다.

TL 개발사인 퍼스트스파크 게임즈의 최문영 대표는 "글로벌 환경에서 전 세계 이용자와 함께 TL을 즐기고 싶다는 많은 아시아권역 이용자들의 요청을 반영했다"며 "서비스가 안정적으로 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

퍼스트스파크 게임즈는 박건수 PD가 출연하는 'TL PD 토크' 영상을 10일 오전 10시 공개한다. 오는 16일부터 순차적으로 적용되는 하반기 업데이트 로드맵 등이 담겼다. 자세한 내용은 TL 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



