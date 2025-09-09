본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

李대통령, '매관매직 의혹' 이배용 국가교육위원장 면직안 어제 재가

임철영기자

입력2025.09.09 11:23

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

자진 사임 의사 밝힌 이후 7일 만

이재명 대통령이 전날(8일) 저녁 이배용 국가교육위원장의 면직안을 재가했다고 대통령실이 밝혔다. 이 위원장이 지난 1일 자진 사임 의사를 밝힌 이후 7일 만이다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

9일 대통령실은 강유정 대통령실 대변인 명의의 공지를 통해 "이배용 국가교육위원장의 면직안은 어제 저녁에 재가됐다"고 알렸다. 이 위원장은 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사 측에 '금거북이'를 건넨 정황이 드러나면서 논란이 커지자 지난달 28일 자택 압수수색 당일 휴가를 냈고, 국무회의에서 나오지 않다가 지난 1일 사임 의사를 밝혔다.


앞서 특검팀은 김 여사 일가 부동산 특혜 의혹과 관련한 압수수색을 진행하는 과정에서 '금거북이'를 발견했다. 특검팀은 보증서 등을 토대로 이 위원장이 김 씨 측에 금품을 건넨다고 보고 수사를 하고 있다. 특히 이 위원장이 금품을 건넨 대가로 국가교육위원장에 임명된 것은 아닌지 의심하고 있다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장 [단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

민생 머리 맞대는 여야…배임·고용·부동산 우선 테이블

새로운 이슈 보기