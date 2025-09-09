함종성 폴스타코리아 대표 "부산공장 생산 폴스타4, 국내 판매는 미정"[IAA 2025]

내년부터 르노 부산공장서 폴스타 4 생산

초도 물량은 전량 북미 수출용

국내 내수용 생산 시기는 미정

함종성 폴스타코리아 대표이사가 내년부터 르노 부산공장에서 위탁 생산되는 폴스타 4의 국내 판매 여부는 아직 정해지지 않았다고 밝혔다. 현재 중국에서 생산돼 판매 중인 폴스타 4가 국내 시장에서 순항을 이어가는 가운데 내년부터 '한국산 폴스타 4'를 국내에서도 만나볼 수 있을지 업계의 관심이 쏠린다.

8일(현지시간) 함 대표는 독일 뮌헨에서 열린 'IAA 2025'에 앞서 가진 사전 행사에서 국내 취재진과의 인터뷰를 통해 이같이 밝혔다. 함 대표는 "내년 부산공장에서 생산 예정인 폴스타 4의 초도 물량은 전량 북미 수출용"이라며 "국내 내수용 생산 시기는 미정"이라고 답했다.

이어 그는 "폴스타 4의 국내 생산은 지역경제 활성화와 브랜드 친밀도 측면에서 당연히 긍정적 영향을 미칠 것"이라며 "다만 중요한 점은 고객에게 돌아가는 실질적인 혜택이며, 이를 종합적으로 고려해 (국내 생산분의 국내 판매를) 결정하겠다"고 말했다.

함종성 폴스타코리아 대표. 한국자동차기자협회 제공 AD 원본보기 아이콘

함 대표에 따르면 올 연말까지 국내에서 폴스타는 3000대 이상의 계약을 달성했으며, 이중 90% 이상이 폴스타 4가 차지했다. 이어 "주행 및 제품 성능의 측면에서 우리 브랜드에 대한 국내 소비자의 니즈를 충족할 수 있었던 모델이 바로 폴스타 4였다"며 "적절한 가격 설정도 주요한 요인"이라고 설명했다.

이어 "현재까지 폴스타 4는 1500대 이상 국내 소비자에게 인도됐다"며 "본사에서 전폭적인 생산 지원이 있다면 연말까지 3000대라는 목표를 충분히 달성할 수 있다"고 언급했다.

8일(현지 시간) 독일 뮌헨 베르크스피어텔 열린 폴스타 5 VIP 프리뷰 행사 모습. 한국자동차기자협회 제공 원본보기 아이콘

한편 이날 행사에서 폴스타는 브랜드 최초의 전기 퍼포먼스 GT '폴스타 5'를 세계 최초로 공개했다. 폴스타 5는 2020년 선보인 콘셉트카 '프리셉트(Precept)'를 기반으로 개발된 전기 퍼포먼스 4도어 GT 모델이다. 긴 휠베이스와 뒷유리 없는 대담한 디자인을 적용해 역동적이면서도 여유로운 실내 공간을 구현했다.

듀얼 모터 파워트레인을 탑재해 최대 650kW(884마력), 900Nm 토크를 발휘한다. 800V 아키텍처 기반의 초고속 충전 기능으로 효율성을 극대화했다. SK온의 하이니켈 배터리 기술을 적용해 높은 에너지 밀도와 긴 주행거리를 실현했다.

함 대표는 "폴스타 5는 한국 시장에 2026년 2분기 출시를 목표로 하고 있다"며 "브랜드의 정수를 담아낸 폴스타 5가 한국에서도 큰 성공을 거둘 수 있을 것"이라고 자신했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>