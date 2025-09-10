연일 매수세 "지금이라도 사야 하나" 연말까지 더 강세 전망… 이종목은

올해 들어 개인투자자들 사이에서 가장 주목받는 전문가로 김호영 대표의 이름이 빠르게 회자되고 있다. 실전 매매에서 뛰어난 수익률과 압도적인 종목 적중률을 선보이며, 불확실한 시장 속에서도 연일 화제를 모으고 있는 것.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김대표는 회전률을 높여 짧은 기간 내 실전 수익을 실현하는 '단기 트레이딩'에 특화돼 있다. 특히 소액 투자자도 따라올 수 있는 전략을 기반으로 매일 확실한 성과를 보여주며 신뢰를 쌓아가고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

무엇보다도 투자자들의 이목을 집중시키는 이유는 김 대표가 매일 공개하는 **"내일의 신고가 후보 종목"**과 더불어 세밀한 시황 해석과 전망이다.

복잡한 장세에서도 "오늘은 무엇을 사고, 내일은 무엇을 지켜야 하는지"를 친절하고 구체적으로 안내해주기 때문에, 초보 투자자는 물론 숙련된 단기 트레이더에게도 폭넓은 호응을 얻고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

오리엔탈정공 오리엔탈정공 014940 | 코스닥 증권정보 현재가 12,070 전일대비 340 등락률 +2.90% 거래량 3,635,366 전일가 11,730 2025.09.10 10:00 기준 관련기사 금리 인하 기대감에 힘받는 바이오·헬스케어...기회 제대로 살리려면[기업&이슈]파면 선고 후 정치테마주의 운명…14배 급등 오리엔트정공도 곤두박질[특징주]'LNG운반선 수혜' 오리엔탈정공, 6%대 상승 전 종목 시세 보기 close , 원익홀딩스 원익홀딩스 030530 | 코스닥 증권정보 현재가 11,690 전일대비 410 등락률 +3.63% 거래량 2,363,099 전일가 11,280 2025.09.10 10:00 기준 관련기사 400% 레버리지를 연 4%대 최저금리로! 신용미수대환도 당일 가능![특징주]원익홀딩스, 1분기 대규모 흑자전환…메타와 협업 중인 로보틱스 '글로벌 진출'[특징주]원익홀딩스, 인간의 손 대신할 5세대 '로봇손'…메타가 선택한 로봇업체 전 종목 시세 보기 close , 한국선재 한국선재 025550 | 코스닥 증권정보 현재가 4,415 전일대비 60 등락률 +1.38% 거래량 2,201,079 전일가 4,355 2025.09.10 10:00 기준 관련기사 [부의승계]한국선재, ‘일감몰아주기’ 회사 합병으로 오너 3세 지배력 확대한국선재, 해저터널 테마 상승세에 3.82% ↑한국선재, 해저터널 테마 상승세에 12.62% ↑ 전 종목 시세 보기 close , 삼현 삼현 437730 | 코스닥 증권정보 현재가 19,840 전일대비 510 등락률 +2.64% 거래량 1,832,059 전일가 19,330 2025.09.10 10:00 기준 관련기사 [특징주]삼현, 고하중 자율주행로봇 상용 개발 소식에 신고가분위기 좋은 비만치료제 테마...비중확대를 고려 중이었다면?[특징주]노란봉투법에 몸값 오르는 삼현, 정부·기업 쏟아지는 협력제안 전 종목 시세 보기 close , 동방선기 동방선기 099410 | 코스닥 증권정보 현재가 6,020 전일대비 270 등락률 +4.70% 거래량 3,898,160 전일가 5,750 2025.09.10 10:00 기준 관련기사 [클릭 e종목]"동방선기, 저평가된 조선기자재 업체"[특징주]'조선 수주 호황' 동방선기, 7.30%↑코스닥서 에디슨EV 등 38곳 상장폐지 위기…신규 관리종목 24곳 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>