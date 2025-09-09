연천군, 수도권 전철 1호선 '연천역 광장 로컬푸드 직매장' 오픈

경기 연천군은 지난 6일 수도권 전철 1호선 연천역 광장에서 '로컬푸드 직매장 개소식'을 가졌다고 9일 밝혔다.

김덕현 연천군수 등 관계자들이 지난 6일 수도권 전철 1호선 연천역 광장에서 '로컬푸드 직매장 개소식'을 가진 후 기념촬영을 하고 있다. 연천군 제공 AD 원본보기 아이콘

로컬푸드 직매장은 지역 농산물 직거래 활성화를 통한 먹거리 선순환 체계 구축과 농업인 소득 향상을 위해 마련됐다.

이날 행사에는 김덕현 연천군수, 김성원 국회의원, 윤종영 경기도의원, 김미경 연천군의회 의장을 비롯해 군의원, 농협 및 협동조합 관계자, 농업인 단체장 등 지역과 농업계를 대표하는 주요 인사 20여 명이 참석했다. 또한 김포로컬푸드 매장을 운영 중인 최장수 경기도 민간로컬푸드협의회 회장이 함께 자리해 개소식을 축하했다.

연천역 광장 로컬푸드 직매장은 지역 농업인들이 직접 재배한 신선한 농산물과 가공품을 판매하는 공간으로, 소비자에게는 신뢰할 수 있는 먹거리를 제공하고 농업인에게는 소득 향상과 안정적 판로를 보장하는 도농 상생의 거점 공간으로 자리매김할 전망이다.

연천청정로컬푸드협동조합 김지숙 대표는 "지역 농산물이 군민들의 식탁에 더 가까이 다가갈 수 있도록 정성껏 운영해 나가겠다"며 "농업인과 소비자가 함께 상생하는 직매장이 되겠다"고 밝혔다.

김덕현 연천군수는 "연천역 광장 로컬푸드 직매장은 농업인들의 안정적인 판로 확보와 군민들의 건강한 먹거리 제공을 위한 중요한 기반"이라며 "군민이 믿고 찾을 수 있는 직거래 장터로 발전하길 기대한다"고 말했다.





