본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

연천군, 수도권 전철 1호선 '연천역 광장 로컬푸드 직매장' 오픈

이종구기자

입력2025.09.09 11:01

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 연천군은 지난 6일 수도권 전철 1호선 연천역 광장에서 '로컬푸드 직매장 개소식'을 가졌다고 9일 밝혔다.

김덕현 연천군수 등 관계자들이 지난 6일 수도권 전철 1호선 연천역 광장에서 '로컬푸드 직매장 개소식'을 가진 후 기념촬영을 하고 있다. 연천군 제공

김덕현 연천군수 등 관계자들이 지난 6일 수도권 전철 1호선 연천역 광장에서 '로컬푸드 직매장 개소식'을 가진 후 기념촬영을 하고 있다. 연천군 제공

AD
원본보기 아이콘

로컬푸드 직매장은 지역 농산물 직거래 활성화를 통한 먹거리 선순환 체계 구축과 농업인 소득 향상을 위해 마련됐다.


이날 행사에는 김덕현 연천군수, 김성원 국회의원, 윤종영 경기도의원, 김미경 연천군의회 의장을 비롯해 군의원, 농협 및 협동조합 관계자, 농업인 단체장 등 지역과 농업계를 대표하는 주요 인사 20여 명이 참석했다. 또한 김포로컬푸드 매장을 운영 중인 최장수 경기도 민간로컬푸드협의회 회장이 함께 자리해 개소식을 축하했다.

연천역 광장 로컬푸드 직매장은 지역 농업인들이 직접 재배한 신선한 농산물과 가공품을 판매하는 공간으로, 소비자에게는 신뢰할 수 있는 먹거리를 제공하고 농업인에게는 소득 향상과 안정적 판로를 보장하는 도농 상생의 거점 공간으로 자리매김할 전망이다.


연천청정로컬푸드협동조합 김지숙 대표는 "지역 농산물이 군민들의 식탁에 더 가까이 다가갈 수 있도록 정성껏 운영해 나가겠다"며 "농업인과 소비자가 함께 상생하는 직매장이 되겠다"고 밝혔다.


김덕현 연천군수는 "연천역 광장 로컬푸드 직매장은 농업인들의 안정적인 판로 확보와 군민들의 건강한 먹거리 제공을 위한 중요한 기반"이라며 "군민이 믿고 찾을 수 있는 직거래 장터로 발전하길 기대한다"고 말했다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장 [단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

민생 머리 맞대는 여야…배임·고용·부동산 우선 테이블

새로운 이슈 보기