HD현대, 세계 최대 가스 전시회서 'AI·풍력' 가스운반선 첫 공개

36건 인증·업무협약 체결…차세대 솔루션 선봬

암모니아 이중연료 개조 등 탄소중립 청사진

HD현대 HD현대 267250 | 코스피 증권정보 현재가 148,000 전일대비 4,700 등락률 +3.28% 거래량 109,541 전일가 143,300 2025.09.09 11:48 기준 관련기사 정기선 HD현대 수석부회장, 전남 찾아 '안전경영' 점검10대 그룹 밸류업 채비 完…박스피 탈출 '트리거' 될까HD현대, 한미 정상회담 맞춰…서버러스와 조선 협력 MOU 전 종목 시세 보기 close 가 세계 최대 가스 전시회에서 인공지능(AI)과 친환경 기술을 접목한 미래형 가스운반선을 공개한다.

HD현대는 9일 이날부터 오는 12일까지 이탈리아 밀라노에서 열리는 '가스텍 2025'에 참가한다고 밝혔다. 이번 행사에는 전 세계 1000여 개 기업이 참여하고 5만여 명 이상이 참관할 것으로 예상된다. HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 424,000 전일대비 500 등락률 -0.12% 거래량 116,903 전일가 424,500 2025.09.09 11:48 기준 관련기사 반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'최대 4배 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 최저금리로! 전 종목 시세 보기 close , HD현대중공업, HD현대미포 HD현대미포 010620 | 코스피 증권정보 현재가 199,900 전일대비 600 등락률 +0.30% 거래량 183,872 전일가 199,300 2025.09.09 11:48 기준 관련기사 한신평 "HD현대重·현대미포 합병, 사업역량 결집 긍정적"[특징주]HD한국조선해양 강세…'합병' 현대미포·현중은 하락SK증권 "MASGA, 최소 5년 상승재료…조선업 '비중확대' 유지" 전 종목 시세 보기 close , HD현대삼호, HD현대마린솔루션 HD현대마린솔루션 443060 | 코스피 증권정보 현재가 219,000 전일대비 1,000 등락률 -0.45% 거래량 44,802 전일가 220,000 2025.09.09 11:48 기준 관련기사 거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장HD현대 2분기 영업이익 1조1389억원…전년比 29.4%↑HD현대, 국내 해운사와 'AI 자율·친환경 선박 기술' 공동 개발 전 종목 시세 보기 close , HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 516,000 전일대비 7,000 등락률 +1.38% 거래량 55,933 전일가 509,000 2025.09.09 11:48 기준 관련기사 카카오페이, HD현대일렉과 '안전페이포인트' 연동시스템 구축"전력기기, 美 추가 관세에도 어차피 대안 없다"[클릭 e종목]코스피, 주도주 부재에 각종 악재까지…반등은 언제쯤 전 종목 시세 보기 close 등 6개 계열사가 공동으로 부스를 마련했다.

9일부터 오는 12일까지 이탈리아 밀라노에서 열리는 ‘가스텍 2025’에 마련된 HD현대 부스 조감도. HD현대 AD 원본보기 아이콘

정기선 수석부회장을 비롯한 영업·연구개발·엔지니어링 임직원들이 글로벌 선사와 선급을 대상으로 친환경 선박 기술을 소개하고 조선·해운 산업 발전 방안을 제시할 계획이다.

전시 기간 HD현대는 글로벌 선급으로부터 선수 거주구와 풍력보조추진장치를 적용한 차세대 가스선 설계에 대한 기본인증을 받는다. 배 앞부분에 선원들이 생활하는 공간을 위치시켜 상갑판 공간을 확보하고, 여기에 다수의 풍력 추진 장치를 설치해 연료 효율을 극대화하는 방식이다.

또 미국선급(ABS)으로부터 선원 개입 없이 장비를 자율 운영하는 '베슬와이즈'에 대한 기본인증과, 운항 중 증발가스 최적 사용량을 제시하는 'AI-CHS'에 대한 제품 설계 평가(PDA)를 획득한다. 이외에도 화재 대응 AI 솔루션 '하이캠스(HiCAMS)'를 스웨덴 컨실리움과 공동 실증하기 위한 MOU를 체결하고, 액화석유가스(LPG) 운반선을 암모니아 이중연료선으로 개조하는 프로젝트를 위해 로이드선급과 협력을 맺는다.

HD현대는 둘째 날인 10일 기술 세미나를 열어 선사와 선급을 대상으로 친환경·AI 기술 개발 현황을 발표할 예정이다.

HD현대 관계자는 "환경 규제를 충족시키면서도 성능을 극대화할 수 있는 최적의 선박 기술을 보유하고 있다"며 "지속적인 투자와 기술 개발을 통해 탄소중립 선박 시대를 선도하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>