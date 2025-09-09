본문 바로가기
[포토] 권성동 체포동의안 국회 본회의 보고…11일 표결 전망

김현민기자

입력2025.09.09 10:59

[포토] 권성동 체포동의안 국회 본회의 보고…11일 표결 전망
불법 정치자금 수수 혐의로 구속 영장이 청구된 국민의힘 권성동 의원이 9일 자신의 체포동의안이 보고되는 국회 본회의에 출석해 자리에 앉아 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

