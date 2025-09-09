[포토] 권성동 체포동의안 국회 본회의 보고…11일 표결 전망

불법 정치자금 수수 혐의로 구속 영장이 청구된 국민의힘 권성동 의원이 9일 자신의 체포동의안이 보고되는 국회 본회의에 출석해 자리에 앉아 있다.







