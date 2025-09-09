박승원 광명시장 "5만석 K-아레나 유치로 미래 먹거리 마련"

기본전략 수립 용역 착수보고회 개최

박승원 광명시장은 "5만석 규모의 K-아레나를 반드시 유치해 시의 미래 먹거리를 마련하겠다"고 밝혔다.

박승원 광명시장이 9일 시청에서 열린 '광명 K-아레나 기본전략 수립 용역' 착수보고회를 주재하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

박 시장은 9일 오전 시청 중회의실에서 열린 '광명 K-아레나 기본전략 수립 용역' 착수보고회에서 유치전략 수립을 논의했다.

이번 용역은 아레나 유치를 위해 대내외 환경분석, 비전·목표 설정, 기본구상 지침 등을 구체화하는 것이다. 용역은 오는 11월까지 2개월간 진행된다.

시는 K-아레나 유치를 위한 최적의 입지를 도출하기 위해 교통 여건, 정부 정책, 법·제도적 환경 등 대내외 요인을 종합 분석하고, '광명 K-아레나 유치 정책전담팀(TF)'과 전문가 자문을 거쳐 부지를 확정할 계획이다.

부지가 정해지면 아레나 건립의 비전과 목표를 설정하고, 국내외 사례 분석을 통해 차별화된 방향성을 마련한다. 이를 토대로 시는 기본구상 지침을 수립하고 쇼핑, 문화·콘텐츠, 관광 등을 고려한 부대시설을 구상해 사업 추진 타당성을 구체화할 예정이다.

박 시장은 "수도권 최대 규모의 공공주택지구인 광명시흥신도시를 명품 신도시로 완성하기 위해서는 대규모 문화 인프라가 필요하다"며 "광명의 미래 먹거리를 책임질 핵심 전략 사업인 만큼 정부 방침에 발맞춰 아레나 공연장을 반드시 유치하겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



