여름바다 막 내린다… 부산, 2156만명 찾아 코로나 이후 최다 기록

부산 여름바다가 작별을 고한다.

부산시는 오는 14일 해운대해수욕장 폐장을 끝으로 올해 8개 해수욕장 운영을 마무리한다고 9일 알렸다. 지난 6월 21일 부분 개장을 시작으로 3달여 이어진 해수욕장 운영이 막을 내리는 것이다.

올해 부산 해수욕장을 찾은 발길은 2156만1000명이다. 지난해보다 9.31% 늘며 코로나19 이후 최다 기록을 세웠다. 특히 해운대해수욕장은 14일 폐장 시점까지 1000만명 돌파를 눈앞에 두고 있다. 짧은 장마 뒤 이어진 폭염, 그리고 해수욕장을 단순한 물놀이 공간이 아닌 체험형 공간으로 확장한 운영 전략이 기록을 이끌었다는 평가다.

해운대의 '바다 황톳길', 송도의 '즐겨락 페스티벌', 광안리 패들보드, 송정 서핑 등은 해수욕장을 찾은 시민과 관광객에게 색다른 여름을 선물했다. 재개장한 다대포 동측 해수욕장은 두 배 가까이 늘어난 방문객으로 새로운 명소로 떠올랐다. '부산바다축제', '선셋영화제', '키마위크(KIMA WEEK)' 등 지역 특화 이벤트가 다대포를 중심으로 열리며 해양레저 관광거점으로 자리잡았다.

시는 안전관리에도 공을 들였다. 해파리 방지망과 야간 입수 통제, 119시민수상구조대 운영 등을 통해 사고 예방에 나섰고 외국인 관광객을 위한 다국어 방송도 병행했다. 폐장 이후에도 안전요원을 배치해 순찰과 계도를 이어갈 예정이다.

박형준 시장은 "올여름 부산 해수욕장을 찾은 시민들과 관광객이 안전하게 즐길 수 있도록 최선을 다했다"며 "앞으로는 해수욕장별 특성을 살린 콘텐츠로 사계절 즐길 수 있는 해양레저관광도시를 만들겠다"고 말했다.

폭염에 갇혔던 여름이 지나고 바다도 잠시 숨을 고르게 됐다. 모래사장 위 남은 발자국처럼 부산의 여름은 또 하나의 기록을 남기고 내년의 신기록을 다시 예고하고 있다.

해운대 해변의 피서객들. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>