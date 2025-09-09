"중년남 불륜에 이혼율도 올라간다"…원인 지목된 '이것'

중년 부부, 이혼 사유 절반이 외도 관련

성적 외도, 여성보다 남성에게서 더 자주 발생

발기부전 치료제인 비아그라가 중년 남성들의 불륜 가능성을 높여 이혼율 상승에 영향을 미치고 있다는 연구 결과 나왔다. 5일(현지시간) 영국 매체 더 선은 네덜란드 틸뷔르흐대 사회학자 카타리나 로터 박사 연구팀의 연구 결과를 인용해 비아그라가 중년 남성의 불륜의 주요 원인 가운데 하나라고 보도했다.

앞서 연구팀은 스위스에서 45세 이상 이혼자 575명을 대상으로 한 조사를 진행했다. 조사 결과 불륜과 소원해진 감정이 이들의 주요 이혼 원인이라는 것을 파악했다. 이들은 일반적으로 25년간 부부생활을 했으며, 85%는 자녀를 두고 있었다. 조사 결과 부부의 이혼과 별거 사유 중 약 절반이 외도 때문으로 나타났다. 특히 성적 외도는 여성보다 남성에게서 더 자주 발생하는 것으로 나타났다.

해당 연구진은 패밀리트랜지션(Family Transitions)에 기고한 글에서 "이번 연구는 고령 남성들 사이에서 증가하는 불륜 비율을 보여준다"면서 "이는 심각한 건강 문제를 피하게 돼 수명이 길어졌다는 점, 발기부전 치료제 이용 가능성에 기인할 수 있다"고 분석했다. 대부분의 남성은 나이가 들수록 발기부전을 경험한다. 40대 남성의 약 10명 중 1명은 발기부전을 겪고 있는 가운데, 최근 유럽에선 발기부전 치료제인 비아그라와 시알리스 같은 약물의 처방 횟수가 기록적으로 늘고 있는 것으로도 전해진다. 특히 처방전 없이 구입할 수 있는 경우도 점차 늘고 있다고 한다.





