본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전주대, 16일부터 '천원의 아침밥' 행사

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.09 11:27

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"학생 건강 증진·학업 능률 향상"

전주대학교가 오는 16일부터 12월 11일까지 '천원의 아침밥' 행사를 실시한다.


9일 전주대에 따르면 이번 행사는 아침 식사 결식률이 높은 대학생을 위해 지역 농산물을 활용한 건강하고 차별화된 식단을 부담 없는 가격에 제공함으로써 학생들의 건강 증진과 학업 능률 향상을 목표로 기획됐다.

전주대가 오는 12월 11일까지 '천원의 아침밥' 행사를 실시한다.전주대 제공

전주대가 오는 12월 11일까지 '천원의 아침밥' 행사를 실시한다.전주대 제공

AD
원본보기 아이콘

재학생들은 교내 학생식당(최고당돈가스, 든든, 버거앤타코, 스타밥스)에서 간편하면서도 든든한 아침 식사를 1,000원에 이용할 수 있다.

'천원의 아침밥'은 매주 화요일, 수요일, 목요일 오전 8시 30분부터 11시까지 운영되며, 행사 메뉴는 덮밥, 김밥, 부리또, 컵밥 등 영양과 든든함을 모두 잡은 다양한 아침식사로 구성됐다.


신숙경 전주대 학생취업처장은 "학업과 진로 준비로 바쁜 학생들이 균형 잡힌 아침 식사를 통해 건강한 하루를 시작할 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 학생 중심의 정책과 지원을 통해 캠퍼스 생활 만족도를 높이고, 다양한 복지 사업을 적극 추진하겠다"고 말했다.


한편, 전주대는 앞으로도 학생 복지 강화를 위한 다양한 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

단돈 13만원에 산 1500만원짜리 샤넬백…리셀가 880만원 나왔다 [짝퉁의 공습]② 단돈 13만원에 산 1500만원짜리 샤넬백…리셀가 88... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

민생 머리 맞대는 여야…배임·고용·부동산 우선 테이블

새로운 이슈 보기