전주대, 16일부터 '천원의 아침밥' 행사

"학생 건강 증진·학업 능률 향상"

전주대학교가 오는 16일부터 12월 11일까지 '천원의 아침밥' 행사를 실시한다.

9일 전주대에 따르면 이번 행사는 아침 식사 결식률이 높은 대학생을 위해 지역 농산물을 활용한 건강하고 차별화된 식단을 부담 없는 가격에 제공함으로써 학생들의 건강 증진과 학업 능률 향상을 목표로 기획됐다.

전주대가 오는 12월 11일까지 '천원의 아침밥' 행사를 실시한다.전주대 제공 AD 원본보기 아이콘

재학생들은 교내 학생식당(최고당돈가스, 든든, 버거앤타코, 스타밥스)에서 간편하면서도 든든한 아침 식사를 1,000원에 이용할 수 있다.

'천원의 아침밥'은 매주 화요일, 수요일, 목요일 오전 8시 30분부터 11시까지 운영되며, 행사 메뉴는 덮밥, 김밥, 부리또, 컵밥 등 영양과 든든함을 모두 잡은 다양한 아침식사로 구성됐다.

신숙경 전주대 학생취업처장은 "학업과 진로 준비로 바쁜 학생들이 균형 잡힌 아침 식사를 통해 건강한 하루를 시작할 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 학생 중심의 정책과 지원을 통해 캠퍼스 생활 만족도를 높이고, 다양한 복지 사업을 적극 추진하겠다"고 말했다.

한편, 전주대는 앞으로도 학생 복지 강화를 위한 다양한 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>