HJ중공업, 친환경 컨테이너선 4척 수주…6400억원 규모

8850TEU급…오세아니아 지역 선주사와 계약

2027년부터 부산 영도조선소서 순차 인도

"기존 선주의 추가 발주…신뢰 재확인"

HJ중공업 HJ중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 28,050 전일대비 1,150 등락률 -3.94% 거래량 9,203,995 전일가 29,200 2025.09.09 10:50 기준 관련기사 박스권 오락가락 국내 증시...순환매 흐름에 제대로 올라타려면?라면株, 한류 콘텐츠 열풍에 ‘함박웃음’...기회를 살려줄 투자금 활용법은?연 4%대 최저금리로 투자금을 4배까지? 대체거래소 이용자도 가능! 전 종목 시세 보기 close 이 6400억원 규모의 친환경 컨테이너선 수주에 성공하며 글로벌 친환경 선박 시장 공략에 속도를 내고 있다.

HJ중공업은 9일 오세아니아 지역 선주사와 8850TEU급 친환경 컨테이너선 4척 건조 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번에 수주한 선박은 고효율 최신 선형과 높은 연비를 바탕으로 온실가스 배출을 줄이도록 설계됐다.

HJ중공업이 앞서 건조한 동급 컨테이너선. HJ중공업 AD 원본보기 아이콘

국제해사기구(IMO)의 황산화물 배출 규제에 대응하기 위해 탈황설비인 스크러버(SOx Scrubber)가 장착될 예정이다. 또 친환경 연료인 메탄올을 추진 동력으로 전환할 수 있는 '메탄올 레디(Methanol-ready)' 선박으로 건조된다. 이를 통해 향후 탄소중립 운항으로의 전환이 가능하다.

HJ중공업은 최근 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진선, 메탄올 레디 선박, LNG 벙커링선 등 차세대 친환경 선박 건조에 역량을 집중해왔다. 특히 국내 선사 HMM으로부터 9000TEU급 메탄올 추진 컨테이너선을 수주한 데 이어, 지난 3년간 영도조선소를 거점으로 5500~9000TEU급 중형 친환경 컨테이너선을 다수 건조했다.

유상철 대표이사는 "이번 계약은 기존 선주가 납기, 사양, 품질에 만족해 추가 발주로 이어진 사례"라며 "고품질 선박 건조와 철저한 납기 준수를 통해 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.

이번에 수주한 컨테이너선은 부산 영도조선소에서 건조돼 2027년부터 순차적으로 인도될 예정이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>