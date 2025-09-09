구글, 지도서 韓 방위좌표 정보 뺀다…보안시설도 가림조치

정부 요구사항 일부 수용…티맵 등 파트너사와 협력 확대

구글이 고정밀 지도의 국외반출과 관련해 위성 이미지 속 보안 시설을 가림 처리하라는 우리 정부의 요구를 수용하기로 했다. 정부는 구글에 고정밀 지도를 제공할지를 놓고 11월께 결정할 방침인데, 구글의 수용 결정이 논의의 변수가 될 전망이다.

크리스 터너 구글 대외협력 정책 지식 및 정보 부사장은 9일 서울 구글 스타트업 캠퍼스에서 열린 기자회견에서 "위성 이미지 속 보안 시설을 가림 처리하는 것에 더해 한국 영역의 좌표 정보를 구글 지도의 국내외 이용자들에게 보이지 않도록 조치하라는 한국 정부의 요구 사항을 수용하겠다"고 밝혔다.

터너 부사장은 "구글은 지도 데이터 반출 신청과 관련해 그간 제기됐던 우려 등을 해소하기 위해 한국 정부와 협력을 강화한다"고도 했다.

현재 1대2만5000 축적 이상의 국내 고정밀 지도는 군사나 보안상의 이유로 해외 반출이 금지되고 있다. 이 지도의 해외 반출을 위해서는 국토교통부 등 관련 기관이 모인 협의체를 통해 승인받아야 한다.

앞서 구글은 지난 2011년과 2016년에도 지도 반출을 요청했다. 하지만 정부는 군사기지 등 보안시설 정보가 담긴 지도 데이터를 해외 서버에 두면 정보 유출 우려가 있다는 이유로 불허한 바 있다. 구글은 지난 2월 정부에 고정밀 지도 데이터의 해외 반출을 3번째로 요청했고, 정부는 두 차례의 유보를 거쳐 오는 11월11일까지 구글의 반출 요청을 받아들일지 결정할 예정이다.

터너 부사장은 그간 지도 서비스 관련 제기돼온 문제에 대해 오해라는 입장을 강조했다. 그는 "구글이 정부에 반출을 신청한 지도는 국토지리정보원이 제작한 1대5000 국가 기본도로, 이는 한국 정부가 이미 민감한 군사·보안 정보를 제외하고 제공한 데이터"라고 설명했다.

구글어스 서비스에서 군사시설 등 민감시설이 위성 이미지에 노출된다는 우려에 대해서 터너 부사장은 "구글이 보유한 위성 이미지는 반출 신청 대상인 국가기본도와 무관하다"며 "전 세계 상업 이미지 공급업체로부터 구매한 자료"라고 설명했다. 그러면서 "구글은 한국 정부의 우려를 해소하기 위해 지도와 구글 어스에서 민감 시설에 대한 가림 처리 등 추가적인 보안 조치를 취할 예정"이라고 설명했다.

터너 부사장은 티맵모빌리티 등 국내 파트너사와의 협력을 강화하겠다는 계획도 전했다. 그는 "구글은 한국 정부와의 협력을 지속하고 티맵모빌리티 등 국내 기업과의 파트너십도 강화할 것"이라며 "필요한 경우 이미 가림 처리된 상태로 정부 승인된 위성 이미지를 국내 파트너사로부터 구입해 활용하는 방안도 검토 중"이라고 언급했다.

지도 데이터의 반출으로 경제적 효과가 기대된다고도 주장했다. 그가 인용한 '디지털 지도 데이터 개방이 첨단산업의 경제적 성장에 미치는 영향' 논문에 따르면 지도 데이터 반출을 허용했을 경우 2026년부터 2030년까지 약 18조4600억원의 누적 매출이 추가로 발생할 것으로 분석됐다.

터너 부사장은 "구글 지도 역시 이러한 변화의 중요한 한 축을 담당하며, 한국 이용자와 해외 관광객 모두에 더 많은 가치를 제공할 수 있도록 기여할 것"이라고 부연했다.





