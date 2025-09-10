외국인 순매수 전환…‘박스피’ 탈출 기대감 고조

지난달 국내 증시에서 매도세를 보였던 외국인 투자자가 이달 들어 순매수로 전환했다. 이 같은 자금 유입에 힘입어 시장에서는 장기간 이어진 박스권 장세를 벗어날 수 있을지 기대감이 커지고 있다.

외국인들은 특정 업종 전체를 매수하기보다는 종목별로 선별 투자하는 흐름을 보이고 있으며, 일부 대형주와 바이오·헬스케어 관련 종목에 매수세가 집중되는 모습이다. 반대로 단기간에 주가가 크게 오른 종목이나 실적 기대치가 과도하게 높아진 종목은 매도세로 돌아서는 등 옥석 가리기가 뚜렷하다.

특히 기준금리 인하 기대감과 정부 지원 정책이 맞물리며 자금 조달에 민감한 업종이 수혜를 입고 있어, 향후 외국인 매매 동향이 국내 증시의 핵심 변수로 작용할 전망이다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 월 0.4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 485,500 전일대비 9,000 등락률 +1.89% 거래량 237,931 전일가 476,500 2025.09.10 10:40 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'괜찮은 투자처 찾았는데 ‘총알’이 부족하다? 연 4%대 금리로 400% 레버리지 전 종목 시세 보기 close , 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 101,700 전일대비 1,300 등락률 -1.26% 거래량 219,413 전일가 103,000 2025.09.10 10:40 기준 관련기사 코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 외인·기관 순매수에 3200선 '강보합' 전 종목 시세 보기 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,000 전일대비 2,000 등락률 +0.91% 거래량 166,049 전일가 219,000 2025.09.10 10:40 기준 관련기사 코스피, 3300선 돌파…직전 연고점 경신코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세제네시스, 2026년형 GV80·GV80 쿠페 출시 전 종목 시세 보기 close , 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 119,600 전일대비 300 등락률 -0.25% 거래량 141,991 전일가 119,900 2025.09.10 10:40 기준 관련기사 유한양행, 몽골 산불 피해지 복구…사막화 방지 나서추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로!유한양행 '렉라자', FDA 승인 1년…추가임상·차세대 신약개발 전력 전 종목 시세 보기 close , 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 179,200 전일대비 1,100 등락률 -0.61% 거래량 165,560 전일가 180,300 2025.09.10 10:40 기준 관련기사 추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로![클릭 e종목]"삼성전기, AI 수혜로 호황기 진입 기대"연 4%대 최저금리로 4배 투자금을! 신용미수대환도 즉시 가능! 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>