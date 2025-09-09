진옥동 "블록체인 기반 디지털 채권, 금융 혁신 가져올 것"

여의도서 한일 금융협력 세미나

진옥동 신한금융그룹 회장이 "블록체인 기술을 기반으로 한 디지털 채권은 금융산업 전반에 혁신적인 변화를 가져올 것"이라며 시장 구축을 적극 지원하겠다고 9일 밝혔다.

진옥동 신한금융그룹 회장(왼쪽)과 이토 유타카 일본 금융청장이 지난 8일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 '한일 금융협력 세미나'에 참석해 기념촬영을 하고 있다.

진 회장은 지난 4일과 8일 이틀간 서울 여의도 한국거래소에서 열린 '한일 금융협력 세미나'에 참석해 이같이 밝혔다.

세미나는 한일 국교 정상화 60주년을 맞아 지속가능발전목표(SDGs) 및 디지털 분야의 협력 방안을 모색하고 양국 금융기관의 파트너십을 강화하기 위해 마련됐다. 연세대학교 환경금융대학원이 주최하고 신한금융이 후원했다.

신한금융을 비롯해 국내외 대학 및 연구소, 일본 금융청, 아시아자본시장협회, 아시아개발은행 등 해외 주요 금융기관 관계자들이 참석해 양국의 우수사례를 공유하고 향후 발전 방안에 대한 논의를 진행했다.

4일 세미나는 '전환금융과 배출권거래제의 역할'을 주제로 진행됐다. 신한금융은 이 자리에서 지난 5월 국내 금융사 최초로 제정한 '그룹 전환금융 가이드라인'을 중심으로 저탄소 전환 추진 전략과 관리체계 운영 현황을 공유하며 지속가능한 사회를 위한 향후 계획을 밝혔다.

8일 세미나에는 '디지털 채권시장의 구축'을 주제로 디지털 채권시장 플랫폼 구축, 배출권거래의 디지털화 현황 등에 대한 논의가 진행됐다. 특히 이날은 이토 유타카 일본 금융청장과 진 회장이 나란히 축사를 맡았다.

진 회장은 이 자리에서 "디지털 채권은 금융시장의 투명성과 효율성을 높이는 동시에 금융산업에 혁신적인 변화를 가져올 것"이라며 "신한금융은 한일 양국 협력의 가교 역할은 물론, 전환금융과 디지털 채권시장 구축에 힘을 보태겠다"고 강조했다.

이토 청장은 "이번 세미나는 디지털 기술을 기반으로 한 국경 간 자금조달 환경을 논의하는 뜻깊은 자리"라며 "일본 금융청도 한국과 긴밀히 협력해 가상자산 제도 및 디지털 채권시장 정비 경험을 공유하고, 건전한 혁신으로 연결할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





