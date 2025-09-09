본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기관광공사, 연천군과 '연천 여행 팸투어'

이영규기자

입력2025.09.09 10:25

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기관광공사가 9일 연천군 일대에서 '먹고, 보고 즐기는 오감만족 연천 여행 팸투어'를 진행했다.


이번 팸투어는 경기관광 전문필진인 '끼투어 기자단'외에도 블로거, 인스타그래머 등 다양한 분야의 콘텐츠 크리에이터들이 함께 참여해 연천의 주요 신규 관광지 등을 직접 체험하고 이를 기반으로 한 온라인 콘텐츠를 제작·확산하기 위해 마련됐다.

경기관광공사가 9일 연천군 협조아래 연천지역 관광홍보 팸투어를 진행했다. 경기관광공사 제공

경기관광공사가 9일 연천군 협조아래 연천지역 관광홍보 팸투어를 진행했다. 경기관광공사 제공

AD
원본보기 아이콘

참가자들은 연천군 선사유적지에서 사냥 및 바베큐 시식 체험 등을 한 뒤 은대리 문화벽돌공장에서 연천의 향·소리를 담은 미디어아트를 관람한다. 이어 '경기노포'로 선정된 할매왕족발에서의 중식을 한 뒤 연천양조장에서 이동해 연천 특산물 율무로 만든 동동주 양조 체험을 하게 된다. 또 전통 한옥 분위기의 세라비 한옥카페에서 차를 마시며 휴식시간을 갖고, 댑싸리 공원에서 노을과 함께 인생샷을 남기는 등 연천의 다양한 관광 콘텐츠를 경험한다.


경기관광공사 관계자는 "이번 팸투어는 연천군의 지원 및 협력으로 연천 지역의 다채로운 매력을 알리는 데 역점을 뒀다"며 "다양한 참가자들이 제작하는 재미있고 유익한 콘텐츠를 통해 관광지 연천의 새로운 면모가 더 많이 알려지고, 경기도 북부 관광 활성화에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

단돈 13만원에 산 1500만원짜리 샤넬백…리셀가 880만원 나왔다 [짝퉁의 공습]② 단돈 13만원에 산 1500만원짜리 샤넬백…리셀가 88... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

광명 아파트서 초등생 여아 끌고 가려던 10대 고교생 긴급체포

새로운 이슈 보기