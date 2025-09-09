백경현 시장 "대학과의 동반 성장…시민의 경쟁력 키울 것"

구리시-인덕대학교, 지역경쟁력 강화 위한 협력 방안 논의

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 5일 구리시청을 방문한 인덕대학교 김광만 총장 및 대학 관계자들과 함께 지역 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 논의했다고 9일 밝혔다.

백경현 구리시장(가운데)이 지난 5일 구리시청을 방문한 인덕대학교 김광만 총장 및 대학 관계자들과 함께 지역 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 논의한 후 기념촬영을 하고 있다. 구리시 제공

이번 만남은 빠르게 변화하는 디지털 전환 시대에 발맞춰 구리시와 대학이 손잡고 지속 가능한 지역 발전을 도모하기 위해 마련되었다.

주요 논의 내용은 ▲미래인재 양성 ▲지역 현안 해결 ▲AI융합 및 디지털 헬스케어 분야 협력 ▲청년 취·창업 지원 등으로, 양 기관이 동반 성장할 수 있는 실질적인 협력 방안을 중심으로 진행됐다.

특히, 구리시민의 역량을 높이고 지역의 미래 경쟁력을 확보하기 위해 AI와 디지털 기반 산업을 접목한 다양한 교육 및 사업 추진 방안이 중점적으로 논의됐다.

이를 통해 시는 시민 개개인이 변화하는 시대에 능동적으로 대응할 수 있도록 돕고, 나아가 구리시의 도시 경쟁력도 함께 높여 나간다는 계획이다.

백경현 구리시장은 "지역과 대학이 긴밀히 협력하는 것은 지속 가능한 경쟁력 확보의 핵심"이라며 "앞으로도 인덕대학교를 비롯한 역량 있는 대학들과 함께 미래 산업을 선도할 인재를 양성하고, 지역의 다양한 현안 과제들을 함께 해결해 나가겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자



