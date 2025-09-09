본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

백경현 시장 "대학과의 동반 성장…시민의 경쟁력 키울 것"

이종구기자

입력2025.09.09 10:23

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

구리시-인덕대학교, 지역경쟁력 강화 위한 협력 방안 논의

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 5일 구리시청을 방문한 인덕대학교 김광만 총장 및 대학 관계자들과 함께 지역 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 논의했다고 9일 밝혔다.

백경현 구리시장(가운데)이 지난 5일 구리시청을 방문한 인덕대학교 김광만 총장 및 대학 관계자들과 함께 지역 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 논의한 후 기념촬영을 하고 있다. 구리시 제공

백경현 구리시장(가운데)이 지난 5일 구리시청을 방문한 인덕대학교 김광만 총장 및 대학 관계자들과 함께 지역 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 논의한 후 기념촬영을 하고 있다. 구리시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 만남은 빠르게 변화하는 디지털 전환 시대에 발맞춰 구리시와 대학이 손잡고 지속 가능한 지역 발전을 도모하기 위해 마련되었다.


주요 논의 내용은 ▲미래인재 양성 ▲지역 현안 해결 ▲AI융합 및 디지털 헬스케어 분야 협력 ▲청년 취·창업 지원 등으로, 양 기관이 동반 성장할 수 있는 실질적인 협력 방안을 중심으로 진행됐다.

특히, 구리시민의 역량을 높이고 지역의 미래 경쟁력을 확보하기 위해 AI와 디지털 기반 산업을 접목한 다양한 교육 및 사업 추진 방안이 중점적으로 논의됐다.


이를 통해 시는 시민 개개인이 변화하는 시대에 능동적으로 대응할 수 있도록 돕고, 나아가 구리시의 도시 경쟁력도 함께 높여 나간다는 계획이다.


백경현 구리시장은 "지역과 대학이 긴밀히 협력하는 것은 지속 가능한 경쟁력 확보의 핵심"이라며 "앞으로도 인덕대학교를 비롯한 역량 있는 대학들과 함께 미래 산업을 선도할 인재를 양성하고, 지역의 다양한 현안 과제들을 함께 해결해 나가겠다"고 말했다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

단돈 13만원에 산 1500만원짜리 샤넬백…리셀가 880만원 나왔다 [짝퉁의 공습]② 단돈 13만원에 산 1500만원짜리 샤넬백…리셀가 88... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

정부 ‘모듈러 주택’ 전면 확대…임대는 합격, 분양은 시기상조

광명 아파트서 초등생 여아 끌고 가려던 10대 고교생 긴급체포

새로운 이슈 보기