BNK자산운용 '진짜 대한민국' 주식형 펀드 출시

박형수기자

입력2025.09.09 10:23

BNK자산운용이 신정부 정책 변화와 산업 육성 모멘텀 흐름에 선제적으로 대응하는 'BNK 진짜 대한민국 증권투자신탁1호(주식)'을 9일 출시했다.


BNK 진짜 대한민국 펀드는 정부의 경제 활성화, 기업환경 개선, 자본시장 선진화 정책에 따른 수혜가 예상되는 업종을 선별해 투자한다. 정부가 국가 중점 추진 과제로 제시한 ABCDEF 산업(인공지능, 바이오, 콘텐츠, 방위, 에너지, 제조업)에 주목해 구조적 성장이 기대되는 기업을 엄선한다.

제조업(Factory_ 분야에서는 제조업 자동화와 스마트화를 통한 글로벌 경쟁력 강화와 더불어 궁극적으로 내수 경기 활성화로 이어질 업종까지 주목한다는 점이 기존에 나와있는 정부 정책 펀드와 차별화된 포인트다.


펀드는 특히 '반도체·K컨텐츠·제조업·방산' 관련 산업별 핵심 지표와 이익 추정치 상향 강도를 지속해서 모니터링한다. 성장가치주 중심의 핵심 포트폴리오를 구성한다. 또한 ▲정책 변화 사전 점검 ▲정책 민감도 분석 ▲수혜 산업 영향도 평가 ▲정책 지속성 검증 등 정책 모멘텀 분석 전 과정을 체계적으로 수행한다. 시장 변동성 구간에서도 초과수익을 방어할 수 있는 리스크 관리에 만전을 기할 계획이다.


박희진 BNK자산운용 주식운용본부장은 "경제성장률 둔화 국면에서도 정부의 재정 투입이 집중되는 산업은 장기 성장 가능성이 크다"며 "정책 패러다임 변화와 산업 육성 기조에 발맞춘 선제적 투자를 통해 초과수익 창출을 목표로 할 것"이라고 설명했다.

BNK 진짜 대한민국 펀드는 부산은행·경남은행·BNK투자증권·IBK투자증권·SK증권·하나증권·현대차증권에서 가입할 수 있다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
