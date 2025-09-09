머독 '미디어 제국' 상속 분쟁 마무리…보수 성향 유지

'보수' 장남 경영 지속

나머지 세 자녀는 각각 1.5조억원 현금

세계적인 언론 재벌 루퍼트 머독의 '미디어 제국' 상속 다툼이 마침표를 찍었다. 장남 라클런이 경영권을 계속해서 쥐게 되며 머독의 미디어 제국은 계속해서 보수 성향을 유지할 수 있게 됐다.

폭스 코퍼레이션은 8일(현지시간) 성명을 내고 회사 최대 주주인 머독 가족 신탁의 수탁자와 수혜자들이 법적 분쟁을 해결하고 합의에 도달했음을 회사 측에 알려왔다고 밝혔다.

루퍼트 머독(가운데)과 장남 라클런(왼쪽), 차남 제임스. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

합의에 따르면 신탁 조건 변경에 반대해온 차남 제임스와 딸 프루던스, 엘리자베스는 폭스 코퍼레이션과 뉴스코프 지분 대신 현금을 상속받기로 했다. 기존 신탁은 가족 간 합의를 반영해 새 신탁으로 대체된다.

블룸버그 통신은 소식통을 인용해 세 자녀가 각각 11억달러(약 1조5253억원)를 받게 될 것이라고 밝혔다. 이번 사안에 정통한 소식통은 파이낸셜타임스(FT)에 협상이 결국 이념보다는 돈 문제로 귀결됐다고 전했다.

이번 합의에 따라 루퍼트 머독이 후계자로 지명한 보수 성향의 장남 라클런이 거대 미디어 기업을 계속해서 이끌게 된다.

당초 머독 가족의 신탁은 루퍼트 머독이 사망하면 가족 사업을 자녀 중 연장자인 네 명이 동등하게 지분을 넘겨받도록 규정했다. 또 회사 경영에 있어서 이들 네 자녀가 모두 동등한 발언권을 갖도록 했다.

그러나 2023년 루퍼트 머독은 자신의 미디어들이 보수적인 편집 방향을 유지하고 상업적 가치를 보호하기 위해 장남에게 지분을 몰아줘야 한다며 상속 계획 변경을 시도했다. 장남이 비교적 온건한 정치 성향인 다른 형제들의 간섭 없이 회사를 운영할 수 있도록 한 것이다. 이에 차남과 두 딸은 신탁 조건 변경을 막기 위해 아버지 루퍼트 머독에 맞서 법적 대응에 나섰다.

올해 94세인 머독은 호주 출신으로 폭스뉴스와 유력 경제지 월스트리트저널(WSJ), 뉴욕포스트 등 미국 언론과 영국과 호주의 주요 신문, TV 방송을 거느린 미디어 제국을 건설해 막강한 영향력을 행사하고 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>