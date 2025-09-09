본문 바로가기
여야, 원민경 여성가족부 장관 후보 청문보고서 합의 채택

최유리기자

입력2025.09.09 10:21

국회 여가위, 원민경 인사청분보고서 합의 채택

원민경 여성가족부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서가 여야 합의로 채택됐다.


국회 여성가족위원회는 9일 전체회의를 열고 원 장관 후보자에 대한 인사청문 보고서를 채택했다. 보고서에는 원 후보자가 여가부 장관으로 적격하다는 여당 입장과 함께 부적격하다는 국민의힘의 의견이 나란히 올랐다.

원민경 여성가족부 장관 후보자가 3일 국회 여성가족위원회에서 열린 인사청문회에서 인사말을 하고 있다. 2025.9.3 김현민 기자

원민경 여성가족부 장관 후보자가 3일 국회 여성가족위원회에서 열린 인사청문회에서 인사말을 하고 있다. 2025.9.3 김현민 기자

이연희 더불어민주당 의원은 "시민단체 활동이나 변호사 경력을 보면 전문성을 갖춘 적임자"라며 도덕성 관련 시비도 없었다"고 평가했다.


반면 조은희 국민의힘 의원은 "차별금지법과 성평등 용어 등 사회적 갈등을 유발한 의제에 대해 일방적인 의견을 피력했다"고 말했다.


앞서 여가위는 지난 3일 원 후보자에 대한 인사청문회를 열고 정책 방향성과 도덕성 등에 대한 검증을 진행한 바 있다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
