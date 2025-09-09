스페이스X, 에코스타 무선 주파수 인수…"전세계 5G 연결"

"휴대폰 연결 확장…차세대 위성통신망 구축"

스페이스X가 무선 주파수 대역을 인수하며 위성통신과 휴대폰 직접 연결 서비스를 대폭 확장할 수 있게 됐다.

스페이스X는 8일(현지시간) 미국 통신서비스 업체 에코스타와 50㎒의 무선 주파수 대역 및 글로벌 이동위성서비스(MSS) 주파수 라이선스 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약으로 스페이스X는 휴대전화와 직접 연결하는 차세대 스타링크 위성망을 개발·배치해 전 세계 어디에서나 광대역 통신·인터넷 서비스를 제공할 수 있게 된다고 설명했다.

스페이스X는 지난해 1월 전 지구에서 모바일 사각지대를 없애겠다는 목표로 별도 단말기 없이 휴대전화에 직접 연결되는 '다이렉트 투 셀' 기능 탑재 스타링크 위성을 배치하기 시작했다. 이후 미국의 티모바일 등 각 지역 이동통신사와 협업해 휴대전화 문자메시지 전송에 이어 영상통화 기능 등으로 서비스를 확대했다. 스페이스X는 현재 600여개의 1세대 스타링크 다이렉트 투 셀 위성을 궤도에 배치해 전 세계 600만명 이상의 이용자에게 서비스를 제공하고 있다.

스페이스X는 이번에 인수한 무선 주파수 대역폭을 활용하는 차세대 스타링크 위성을 궤도에 배치해 성능을 획기적으로 개선한 자체 광대역 통신 서비스를 제공할 계획이라고 밝혔다. 회사 측은 "대부분의 환경에서 현재 지상 LTE 서비스와 비슷한 경험을 제공하는 5G 연결을 가능하게 할 것"이라고 설명했다. 그러면서 "최신 위성 기술과 독점 주파수, 저궤도에 위성을 배치하는 스타십 로켓이 전 세계 커버리지 공백을 해소하고 궁극적으로 모바일 사각지대를 없앨 것"이라고 자신했다.

블룸버그통신 등은 스페이스X가 에코스타에 약 170억달러의 현금과 주식을 지급하기로 하고 무선 주파수 대역을 인수했다고 전했다. 경영난에 빠져 있던 에코스타는 이번 거래로 회생 가능성이 커져 이날 뉴욕증시에서 주가가 19.91% 급등했다.

한편, 스페이스X의 본격적인 이동통신 서비스 진출에 따라 기존 사업자들의 시장이 잠식될 것으로 전망되면서 이날 뉴욕증시에서 티모바일(-3.90%)과 버라이즌 커뮤니케이션스(-2.39%), AT&T(-2.38%) 등 미국 3대 통신사 주가가 동반 하락했다.





