웅진씽크빅, '아하 365 과학' 출시…"하루 15분이면 충분"

최호경기자

입력2025.09.09 10:12

2022 개정 교육과정 반영

웅진씽크빅은 초등 과학 교육과정의 필수 개념을 쉽고 재미있게 학습할 수 있는 신간 전집 '아하 365 과학'을 출시했다고 9일 밝혔다.


'아하 365 과학'은 최신 교과과정인 2022 개정 교육과정을 반영해 초등 3~6학년 교과과정에 맞춰 구성된 전집이다. ▲생명 ▲물질 ▲운동과 에너지 ▲지구와 우주 ▲과학과 사회 등 5개 영역에서 총 240개 핵심 개념을 담았다. 올해부터 초등 3·4학년 과학에 새롭게 도입되는 '과학과 사회' 영역까지 포함했다.

웅진씽크빅 '아하 365 과학' 이미지. 웅진씽크빅

본책 24권과 영역별 퀴즈북 4권으로 구성됐으며, 하루 15분 세 쪽 분량만 읽어도 하나의 개념을 이해할 수 있도록 설계됐다. '오늘의 아하' 코너와 주말 매거진으로 학습 내용을 복습할 수 있고, QR 코드를 통한 1분 요약 영상과 퀴즈북으로 개념을 점검해 365일 꾸준히 학습하는 루틴을 지원한다.

전국과학교사협회 소속 초·중등 교사들이 직접 감수에 참여해 전문성과 신뢰도를 확보했다. 옛이야기 속에서 탄생한 매력적인 캐릭터와 스토리텔링 기법을 적용해 아이들이 동화처럼 몰입해 읽으며 자연스럽게 과학 개념을 습득할 수 있도록 했다. 단순 암기를 넘어 생활 속 과학 현상을 발견하고 탐구하는 경험을 제공한다.


아하 365 과학에 대한 자세한 정보는 웅진씽크빅 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.


김진각 웅진씽크빅 미래교육사업부문장은 "하루 15분의 루틴 학습을 통해 과학적 호기심과 자신감을 키우고, 창의적 융합 사고력으로 성장할 수 있을 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
