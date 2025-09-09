본문 바로가기
울주군, 지방세 미환급금 2억원 정리 나선다

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.09 10:22

울산 울주군이 납세자가 돌려받지 못한 지방세 환급금 정리에 나선다.


울주군은 9일 "지난달 말 기준 미환급 건수가 4586건, 금액은 총 2억원에 달한다"며 '지방세 미환급금 일제정리'를 실시한다고 전했다.

환급 사유는 자동차세 연납 후 소유권 이전·말소, 국세 경정, 착오 신고, 이중납부 등이 대표적이다.


1만원 이하 소액 환급이 1391건(52.1%)으로 절반 이상을 차지해 납세자의 무심함이 누적 원인으로 꼽힌다. 군은 안내문 발송, 문자·전화 안내 등 적극적 환급 절차를 추진할 계획이다.


환급 신청은 위택스, 지방세 ARS, 카카오톡 채널(울주군 지방세환급), 전용 수신번호 문자 전송 등으로 간편하게 할 수 있다.

울주군 관계자는 "환급 발생일로부터 5년 내 청구하지 않으면 권리가 소멸된다"며 "납세자의 권리를 지키기 위해 미환급금 정리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

울주군청.

울주군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
