영주시민체육대회 12일 개막… 2500여명 참가

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.09 10:21

경북 영주시는 오는 12일 오전 9시 영주시민운동장에서 '제46회 영주시민체육대회'를 개최한다.


이번 대회에는 19개 읍면동과 29개 학교, 8개 직장·단체에서 모인 선수와 임원 2500여명이 참가해 갈고닦은 기량을 겨룬다. 개회식은 선수단 입장과 성화 점화를 시작으로 본격적인 대회 막이 오른다.

경기는 육상, 씨름, 배구, 족구, 풋살 등 구기·전통·생활체육 종목을 아우르는 17개 종목으로 진행된다. 특히 줄넘기·훌라후프 이어달리기, 중량 들고 달리기 등 이색 경기로 흥미를 더한다.


대회 당일 시민운동장 차량 진입은 전면 통제되며, 관람객은 서천둔치 임시주차장을 이용해야 한다. 영주시는 교통 통제와 현장 운영에 만전을 기한다는 방침이다.


영주시 관계자는 "남녀노소 모두 즐기는 생활체육 축제의 장이 되길 기대한다"며 "안전한 대회 운영을 위해 철저히 준비하겠다"고 말했다.

지난해 영주시민체육대회서 씨름경기가 진행되고 있다. 영주시 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

