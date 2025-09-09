양도세 대주주 기준 조정 기대감…증권株 강세

9일 증권주가 일제히 강세다. 이재명 대통령이 주식 양도세 대주주 기준 상향 조정을 긍정적으로 검토하겠다는 소식이 전해지면서다.

이날 오전 9시52분 기준 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 20,900 전일대비 1,200 등락률 +6.09% 거래량 2,161,592 전일가 19,700 2025.09.09 09:47 기준 관련기사 증권사 외화예수금 사상 최대…연간 수수료 수익만 2兆[클릭 e종목]미래에셋증권, 연금자산 50조원 돌파미래에셋그룹 "고객자산 1000조 넘었다" 전 종목 시세 보기 close 은 전 거래일 대비 1250원(6.35%) 오른 2만950원에 거래되고 있다.

이 외에도 상상인증권 상상인증권 001290 | 코스피 증권정보 현재가 720 전일대비 39 등락률 +5.73% 거래량 1,167,654 전일가 681 2025.09.09 09:47 기준 관련기사 [특징주]'배당소득 분리과세 도입 기대감' 증권주 강세상상인그룹, ‘2024 하반기 신체발달 프로젝트’ 마무리금융위, 5월 ATS 세부내용 발표 전 종목 시세 보기 close (6.61%), 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 223,500 전일대비 11,000 등락률 +5.18% 거래량 65,493 전일가 212,500 2025.09.09 09:47 기준 관련기사 키움증권, 거래 안정성 강화…"연내 IT에 300억 추가 투자"증권사 외화예수금 사상 최대…연간 수수료 수익만 2兆[클릭 e종목][특징주]'금리인하 기대감'…증권주, 동반 강세 전 종목 시세 보기 close (5.41%), 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 138,600 전일대비 6,100 등락률 +4.60% 거래량 101,361 전일가 132,500 2025.09.09 09:47 기준 관련기사 증권사 외화예수금 사상 최대…연간 수수료 수익만 2兆[클릭 e종목][특징주]'금리인하 기대감'…증권주, 동반 강세[특징주]'대주주 기준 50억원 유지' 기대에 증권주 강세 전 종목 시세 보기 close (4.60%), 부국증권(4.15%), 한화투자증권(4.20%) 등 다수 증권사 주가가 2~6%대 강세다.

이는 양도소득세 부과 대상인 대주주의 종목당 주식보유액 기준을 50억 원에서 10억 원으로 강화하는 세제 개편안에 대한 투자자들의 반발이 거세 정부가 한발 물러설 뜻을 나타낸 데 따른 기대감이 작용한 효과로 풀이된다.

전날 박성훈 국민의힘 수석대변인은 장동혁 국민의힘 대표가 이 대통령과의 첫 단독회담에서 청년 고용 대책 마련, 주식 양도세 대주주 기준 상향 조정, 지방건설 경기 활성화 등을 건의했다고 전했다. 이 대통령은 장 대표의 제안에 "긍정적으로 검토하겠다"고 말한 것으로 알려졌다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관도 정부세종청사에서 기자간담회를 통해 양도세 부과 기준 완화 가능성을 시사했다. 그는 "정책이라는 게 정부가 한번 결정했다고 해서 옳다는 건 아니다"라며 "정부 발표 후 국민 의견을 듣는 과정을 거치고 있다"고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



