부산 학부모 260여명, 전국체전 서포터즈 출발

제106회 전국체육대회 개막을 40여일 앞두고 부산 학부모 260여명이 서포터즈로 나섰다.

부산시교육청은 8일 부산교육연구정보원 대강당에서 '제106회 전국체육대회 학부모 서포터즈 발대식'을 열었다. 이번 발대식은 오는 10월 17~23일 부산에서 25년 만에 열리는 전국체전의 성공 개최를 위해 학부모와 교육청이 힘을 모으는 자리다.

김석준 교육감은 "학부모 서포터즈 활동이 교육공동체의 가치를 확인하는 기회가 될 것"이라며 "건강한 응원 문화 조성과 전국체전 성공 개최를 위해 적극적인 참여를 부탁한다"고 말했다.

위촉식에서는 고옥영 부산시학교운영위원회협의회 회장과 나희정 학교학부모회총연합회 회장이 대표로 위촉장을 받았다.

서포터즈는 대회 기간 경기 운영 보조, 관람객 안내, 응원 문화 확산 등의 역할을 맡는다. 또 학생 서포터즈와 사제동행 멘토링 기자단과 협력해 현장 분위기를 높이고 체육교육 효과를 확산할 예정이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



