피처링, '피처링 엔터프라이즈' 리브랜딩… B2B SaaS 시장 공략

최호경기자

입력2025.09.09 09:52

언론사 홈 구독
SI 기반 커스터마이징 강화

피처링은 기존 소셜데이터 분석 플랫폼 '데이터이펙트'를 '피처링 엔터프라이즈'로 리브랜딩한다고 9일 밝혔다.


이번 리브랜딩은 B2B SaaS(기업 간 거래 서비스형 소프트웨어) 솔루션으로서 엔터프라이즈 맞춤형 모듈, 거대언어모델(LLM) 기반 자연어 분석 등의 기능을 고도화하고, 기업 및 브랜드 비즈니스 환경에 맞춰 커스터마이징이 가능한 시스템 개발(SI) 제품 특성을 강조하기 위해 추진했다.

피처링 엔터프라이즈 로고. 피처링

피처링 엔터프라이즈는 인스타그램·유튜브·틱톡 등 여러 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 발생하는 데이터를 기업 비즈니스 목적에 맞춰 분석·시각화하는 대시보드 구축 플랫폼이다. 인플루언서 마케팅뿐 아니라 사업 개발, 전략 기획 등 다양한 분야에서 데이터 기반 의사결정의 기초 자료로 활용되고 있다.

피처링은 향후 피처링 엔터프라이즈에 소셜데이터 분석을 넘어 인플루언서 마케팅 실무 전 과정을 자동화하는 인공지능(AI) 에이전트 기능 접목을 통해 글로벌 소셜미디어 인텔리전스 기업으로 도약할 방침이다. 이를 위해 LLM 기반 지능형 소셜 탐색 인프라 구축과 멀티모달 기술을 접목한 피처링 AI 엔진 고도화에 집중하고 있다.


최화섭 피처링 최고기술책임자(CTO)는 "소셜 빅데이터는 실제 소비자 긍·부정 반응과 트렌드 변화를 가장 빠르게 파악할 수 있는 핵심 경영 자원"이라며 "앞으로도 피처링만의 데이터 분석 노하우로 데이터 거버넌스를 체계화하고 고객사의 비즈니스 성과 극대화에 기여하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
