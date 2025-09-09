본문 바로가기
中企사랑나눔재단, 단양구경시장 방문 쌀 2700㎏ 전달

김철현기자

입력2025.09.09 09:45

전통시장과 지역경제 활성화
중기 나눔문화 확산 도모

중소기업사랑나눔재단은 지역경제 활성화와 나눔문화 확산을 위해 8일 충북 단양구경시장을 방문해 1000만원 상당의 쌀 2700㎏을 구입하고 지역복지시설에 전달했다고 밝혔다.


중소기업사랑나눔재단이 충북 단양구경시장을 방문해 쌀 2700㎏을 구입하고 지역복지시설에 전달하고 있다. 중기중앙회

중소기업사랑나눔재단이 충북 단양구경시장을 방문해 쌀 2700㎏을 구입하고 지역복지시설에 전달하고 있다. 중기중앙회

이번 전달식은 전통시장 매출 증대와 더불어 지역사회 어려움 극복을 지원하기 위한 중소기업계의 나눔문화 실천의 일환이다. 사랑나눔재단은 충북 단양군에서 가장 규모가 큰 전통시장인 단양구경시장에서 구입한 쌀을 단양노인복지관, 단양장애인복지관, 다래동산, 충북장애인부모연대 단양군지회 등 4개 지역복지시설에 지원했다.

한병준 중소기업중앙회 부회장은 "민생경제의 표본인 전통시장에서 물품을 구매해 지역 소비 활력을 도모하고, 이를 다시 그 지역 복지시설에 전달하며 따뜻한 온정을 함께 나눴다"며, "내수 소비가 활성화돼 소상공인과 자영업자들이 힘을 내고 지역경제에 든든한 기둥으로 자리 잡길 바란다"고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
