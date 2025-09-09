본문 바로가기
부산 수능 지원자 2만8883명… 전년比 5.6% 증가

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.09 09:50

오는 11월 치러지는 2026학년도 대학수학능력시험에 부산 지역 응시자가 2만8883명으로 집계됐다. 지난해보다 1527명(5.6%) 늘어난 수치다.


부산시교육청에 따르면 지난달 21일부터 이달 5일까지 원서를 접수한 결과 졸업예정자가 1만9952명으로 전년 대비 9.9%(1794명) 증가했다. 반면 졸업생은 7609명으로 4.6% 줄었고, 검정고시 출신은 1322명으로 8.2% 늘었다.

국어 영역에서는 '화법과 작문'을 택한 수험생이 1만9047명(65.9%)으로 가장 많았고, '언어와 매체'는 9535명(33.0%)이었다. 수학은 '확률과 통계'가 1만4636명(50.7%)으로 절반을 넘었으며, 이어 '미적분' 1만1587명(40.1%), '기하' 968명(3.4%) 순이었다.


탐구 영역은 사회탐구만 선택한 인원이 1만6657명(57.7%)으로 가장 많았고, 과학탐구만 택한 경우가 8301명(28.7%), 사회·과학을 혼합한 경우가 3047명(10.5%)으로 나타났다. 사회탐구 과목 중에서는 생활과윤리와 사회·문화가, 과학탐구에서는 지구과학Ⅰ과 생명과학Ⅰ의 선호도가 높았다.


직업탐구 응시자는 92명으로 소폭 늘었고 제2외국어 응시자는 4022명으로 전년보다 9.9% 증가했다.

부산시교육청은 "한국교육과정평가원의 최종 지원자 확정 후 시험장 배치와 수험번호 부여 등 본격적인 수능 준비에 들어갈 예정"이라고 전했다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
