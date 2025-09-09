본문 바로가기
농촌소멸 막는 주민 힘…청양 '마을만들기' 확산

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.09 09:35

시계아이콘00분 35초 소요
주민 스스로 기획·실행하는 단계별 지원…퍼실리테이션 교육·삼삼오오 동아리 활발

청양군청 전경

청양군청 전경

충남 청양군이 주민 주도의 '마을 만들기' 사업을 통해 농촌소멸 위기를 돌파하고 있다.


주민들이 직접 기획부터 실행까지 참여하며 공동체 회복과 자치 역량 강화를 이끌고, 맞춤형 지원으로 농촌 재생의 선도 모델을 만들어가고 있다.

9일 군에 따르면 마을 만들기 사업은 ▲뿌리마을 ▲줄기마을(1~4단계) ▲열매마을로 구분해 단계별 역량을 키우고 있다.


군은 이 사업을 위해 지난해 '청양군 마을만들기 지원 조례'에 따라 기본계획을 세운 뒤 올해부터는 주민 교육과 공모사업을 연계한 실질 지원을 본격화했다.


지난 8일 청양읍 위로책방에서는 줄기마을 1단계 '삼삼오오' 동아리가 워크숍을 열어 상반기 성과를 공유하고 하반기 계획을 논의했다.

워크솝은 주민 30명이 자발적으로 참여해 학습공간 운영 사례와 체험 활동을 나누며 공동체 유대를 강화했다.


뿌리마을 단계에서는 이날 부터 퍼실리테이션 교육이 열린다. 주민·행정·중간지원조직 등 20명이 참여해 브레인스토밍, 의사결정, 워크숍 운영 등 실습형 교육을 받는다. 교육 수료 시 한국퍼실리테이터협회 인증 요건도 충족한다.


청양군지역활성화재단은 교육생들이 현장에서 보조 퍼실리테이터로 활동할 수 있도록 지원할 예정이다.


김돈곤 군수는 "주민이 주체가 되어야 지속 가능한 발전이 가능하다"며 "마을별 특색을 살린 지원으로 농촌소멸 위기를 극복하고 활력 있는 공동체를 만들겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

