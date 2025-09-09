생기연 "무릎 보조로봇 1.1kg '경량화'…착용 부담 줄고 성능은 향상"

초경량 설계로 사용자의 착용 부담을 줄이는 동시에 성능은 향상한 무릎 웨어러블 로봇이 개발됐다.

한국생산기술연구원은 인간 중심 로봇 연구 부문 안범모 수석 연구원 연구팀이 '무게 1.1㎏'의 초경량 무릎 보조로봇 'AirKNEE'를 개발했다고 9일 밝혔다.

무릎 보조로봇 AirKNEE 착용 모습. 한국생산기술연구원 제공 AD 원본보기 아이콘

AirKNEE는 부품 수를 줄이고 고성능 소형 모터를 적용해 세계 최고 수준의 경량화를 구현했다. 착용 편의성을 높이고 장시간 사용에도 피로와 압박을 줄일 수 있도록 하는데 연구 역량을 집중한 결과다.

이를 위해 연구팀은 가볍고 강도가 센 '폴리아미드12(PA12)' 소재로 프레임을 제작하고, 전장부는 최적화 설계로 3셀 배터리를 탑재했다.

또 구동부에는 토크 밀도가 높은 소형 서보모터(서보 기구의 신호를 동력으로 바꿔 회전 속도를 조절하거나 위치를 변경할 때 쓰이는 장치)를 적용해 줄어든 크기에도 충분한 힘을 낼 수 있게 했다.

이 결과 2.1㎏ 수준이던 기존 무릎 보조로봇 무게를 절반 가까이 줄일 수 있었다는 게 연구팀의 설명이다.

무게를 줄였음에도 불구하고 센서를 활용한 제어기술로 보행 지원 성능은 기존보다 향상됐다. AirKNEE에 적용된 6축 IMU 센서는 보행 신호를 실시간으로 인식해 발뒤꿈치가 지면에 닿는 순간과 다리를 앞으로 뻗는 순간을 감지, 착용자가 무릎을 펴야 하는 정확한 시점에 동작을 지원함으로써 무릎에서 발생하는 최대 토크(31.4Nm)의 40% 이상을 보조(70㎏ 성인 기준)할 수 있게 한다.

실제 20㎏ 중량의 조끼를 착용한 보행 실험에서 AirKNEE 착용자의 종아리 근육 활동은 21%, 허벅지 근육 활동은 17%가량이 각각 감소해 근육에 가해지는 부담이 줄어든 것으로 확인됐다.

연구팀은 AirKNEE 착용자의 편의성도 높였다. 내부 저항을 0.2Nm 수준으로 낮춰 기기의 전원이 꺼져 있더라도 로봇을 착용하지 않은 것처럼 무릎을 편하게 굽히고 펼 수 있도록 하고, 스포츠 무릎 보호대 구조의 프레임을 적용해 안정성을 높인 게 대표적이다. 여기에 제어기·센서·배터리를 일체형으로 통합해 탈부착이 용이한 점도 장점으로 꼽힌다.

앞서 연구팀은 지난 7월 미국에서 열린 국제 로봇학회 'Ubiquitous Robots 2025'에서 AirKNEE로 최우수 어플리케이션상을 수상해 기술적 우수성과 실용성을 인정받았다.

안 수석 연구원은 "AirKNEE는 근육 활동을 줄여 보행, 착석, 기립, 계단·경사로 이동 등 다양한 상황에서 최대 성능을 발휘한다"며 "연구팀은 무릎 보조로봇을 필요로하는 다양한 사용자가 AirKNEE를 활용할 수 있도록 연구를 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편 무릎 보조 로봇은 보행 시 착용자의 에너지 소모와 근육 부담을 줄일 수 있는 기능으로 일부 지방자치단체는 장시간 이동과 작업이 필요한 환경 공무관에게 보급하고 있다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>