대전시, 반려동물 행동교정 등 5개 강좌 진행

2025 하반기 반려동물 교육프로그램 운영...참가비 무료



반려동물의 문화 정착과 올바른 양육에 실질적 도움이 되는 반려동물 행동 교정, 어질리티 체험, 수제 간식 만들기 등의 강좌가 진행된다.

대전광역시 동물보호사업소가 시민들의 반려동물 이해를 높이고 사람과 반려동물이 조화롭게 공존할 수 있는 환경을 조성하기 위해 '2025 하반기 반려동물 교육프로그램'을 오는 17일부터 11월 26일까지 총 33회 운영한다.

이번 프로그램은 ▲행동 교정 교육 ▲수제 간식 만들기 ▲어질리티 체험 ▲반려견 통합 사회화 교육 ▲반려묘 소양 교육 등 5개 강좌로 구성됐다.

행동 교정 교육은 반려견의 문제행동 유형별 맞춤형 프로그램으로, 기초 산책 교육과 분리불안 교정, 짖음·공격성 대응법 등을 다룬다. 특히 사회적 배려계층을 대상으로 한 상담형 교육도 마련돼 반려동물과의 건강한 관계 형성에 도움을 줄 것으로 기대된다.

수제 간식 만들기 교육(8회)은 강아지용 피자·쿠키 등을 직접 만들어보는 체험형 수업으로, 반려동물 먹거리에 대한 이해를 높인다. 어질리티 체험은 점핑·터널 등 장애물 코스를 통해 반려견과 보호자의 유대감을 강화하며, 기초반(6회)과 심화반(2회)으로 나눠 진행된다.

또한 어린 반려견이나 겁이 많은 반려견을 대상으로 한 통합 사회화 교육(4회)이 올해 새롭게 신설됐다. 다양한 환경에 적응할 수 있도록 도와 정서 안정과 사회성 향상에 기여할 전망이다. 반려묘 소양 교육은 고양이 건강관리, 놀이법 등 실생활에 유용한 정보를 제공한다.

전 강좌는 전문가의 지도 아래 이론과 실습을 병행하며 진행된다. 신청은 '대전OK예약서비스'에서 교육 시작 12일 전부터 선착순 접수할 수 있고, 참가비는 무료다. 단, 수제 간식 만들기 교육은 소정의 재료비가 발생한다.

박영철 대전시 녹지농생명국장은 "반려견의 다양한 문제행동을 유형별로 분석해 실질적인 도움이 되는 교육을 준비했다"며 "많은 반려 가족의 참여를 기대한다"고 말했다.





