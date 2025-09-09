본문 바로가기
공영홈쇼핑, 추석 기념 '달달한 할인' 이벤트 진행

이서희기자

입력2025.09.09 09:32

동일 상품 두개 이상 구매 시 15% 할인

공영홈쇼핑이 추석을 앞두고 국내 중소기업 상품과 농·축·수산물의 소비 촉진을 위한 할인 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.

공영홈쇼핑, 추석 기념 '달달한 할인' 이벤트 진행
공영홈쇼핑은 10일부터 28일까지 동일 상품을 두개 이상 구매 시 15% 할인받을 수 있는 '달달한 할인' 이벤트를 진행한다. 방송 상품 중 명절 관련 상품이 대상이다. 복수 배송지 지정 기능을 통해 여러 개 구매한 상품도 편리하게 보낼 수 있다.


오는 30일까지 '달달한 적립'을 통해 적립금도 받을 수 있다. 해당 기간 누적 결제금액이 10만원, 20만원, 30만원 이상일 경우 각각 5000원, 1만원, 1만5000원의 적립금을 제공한다. 방송 상품 구매 시 적용되며 적립금은 오는 10월31일에 지급될 예정이다.

이달 15일부터 10월10일까지 주문 횟수에 따라 쿠폰을 발급하는 '보고 또 보고 쿠폰' 이벤트도 열린다. 1번 구매 완료 시 10%, 2번 15%, 3번 20% 쿠폰을 지급한다. 쿠폰은 배송 완료 이후 모바일 이벤트 페이지에서 받을 수 있고, 10월12일까지 사용할 수 있다.


9월 한 달간 친구 초대 이벤트도 진행한다. 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 신규 고객을 초대하면 기존 회원과 신규 회원 모두에게 50% 할인 쿠폰이 제공된다.


공영홈쇼핑 관계자는 "한가위를 맞아 고마운 분들께 감사의 마음을 나눌 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"며 "상생 소비 촉진 행사인 '동행축제' 기간에 펼쳐지는 만큼 많은 관심과 참여 부탁드린다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr


