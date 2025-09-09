제일제당부터 올리브영까지…CJ, 2025년 하반기 신입사업 채용

10일부터 24일까지 지원서 접수

CJ제일제당 등 주요 9개 계열사 포함



CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 186,100 전일대비 1,300 등락률 -0.69% 거래량 62,263 전일가 187,400 2025.09.09 10:13 기준 관련기사 [클릭 e종목]"CJ, 하방리스크 매우 적음을 재확인""좋다 말았네" 입맛 다신 CJ 주주들…올리브영 합병설에 롤러코스터CJ그룹 "CJ올리브영과 합병 자체를 검토한 적 없다" 전 종목 시세 보기 close 그룹은 10일부터 2025년도 하반기 신입사원 채용에 나선다고 9일 밝혔다. 이번 채용에는 CJ제일제당, CJ대한통운, CJ ENM, CJ올리브영, CJ푸드빌, CJ프레시웨이, CJ올리브네트웍스, CJ CGV, CJ 4DPLEX 등 주요 계열사가 참여한다.

지원서는 CJ그룹 채용 홈페이지를 통해 온라인으로 접수할 수 있으며, 마감일은 오는 24일이다. 지원자는 서류 접수 후 역량검사를 먼저 치르게 되고, 이후 서류 및 검사 결과를 바탕으로 선발된 인원이 계열사별 전형 절차에 참여한다. CJ는 조직문화 적합성 검사, 1·2차 면접 등을 통해 최종 합격자를 선발한다. 최종 합격자는 내년 1월 제주도에서 진행하는 그룹 입문 교육을 받게 된다.

CJ그룹은 이번 채용을 앞두고 홈페이지를 전면 개편했다. 인재상, 조직문화, 복리후생 등 핵심 정보를 한눈에 볼 수 있도록 구성했으며, 공식 유튜브 채널 'CJ 뉴스룸(NEWSROOM)'과 'CJ 커리어스(Careers)'를 통해 웹드라마·직무 강연 등 맞춤형 채용 콘텐츠도 제공한다. 새롭게 공개된 웹드라마는 배우와 크리에이터가 참여해 신입사원의 이야기를 담았다.

한편 최근 진행된 '국내 상장사 취업 선호도 조사'에서 CJ ENM이 2위, CJ제일제당이 5위를 차지하며 구직자들 사이에서 높은 선호도를 입증했다. 올 상반기 조사에서도 CJ그룹은 '가장 일하고 싶은 그룹사' 2위에 올랐으며, 계열사 중에서는 CJ올리브영이 1위로 꼽혔다

CJ그룹 관계자는 "글로벌 라이프스타일을 선도할 역량 있는 인재들의 적극적인 지원을 기대한다"며 "그룹은 앞으로도 인재 육성을 위한 지속적인 투자를 통해 미래 성장을 이어 나갈 계획"이라고 밝혔다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



